PP+Cs dice que el hecho de que EH Bildu no se sume a la condena a ETA demuestra que su mensaje a las víctimas es "falso"

Iturgaiz apoya un texto de condena a la banda de PNV y PSE, pero acusa a los socialistas de que su postura "no tiene un pase democrático"

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que el hecho de que EH Bildu no haya apoyado este jueves una declaración de condena a ETA presentada por el PSE-EE y el PNV en el Parlamento Vasco demuestra que el mensaje dirigido por la coalición a las víctimas de la banda era "falso". Además, pese al respaldo de PP+Cs al texto de condena a ETA presentado por jeltzales y socialistas, se ha mostrado crítico con estos últimos y con el Gobierno central, al denunciar que sus acuerdos con EH Bildu "no tienen un pase democrático".

Iturgaiz, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido de esta forma a la propuesta de declaración institucional debatida este jueves en la Cámara autonómica, en la que el hecho de que EH Bildu no haya apoyado un texto de PNV y PSE de condena a ETA, que contaba con el apoyo del resto de formaciones, ha impedido que fuera aprobado como declaración institucional al no existir la unanimidad necesaria para ello.

El presidente del grupo PP+Cs, formación que había presentado una propuesta inicial de condena a ETA pero que finalmente se ha sumado al texto alternativo de PNV y PSE, se ha mostrado muy crítico con EH Bildu y con los propios 'jeltzales' y socialistas, cuya propuesta declaración, no obstante, ha respaldado.

"DISFRAZ DE LOBO"

En el caso de la coalición soberanista, ha denunciado que con su actitud ante esta declaración de condena --sobre la que EH Bildu no se ha pronunciado ni a favor ni en contra--, esta formación "se quita el disfraz de cordero" que se puso con la declaración en la que dijo que el dolor de las víctimas de ETA "no debió haberse producido", para ponerse "el disfraz de lobo, que es lo que es".

"Se ha descubierto el pastel", ha añadido, tras lo que ha indicado que la actitud de la coalición demuestra que el mensaje que ha dirigido a las víctimas esta misma semana es "falso", y que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, está protagonizando "un circo nauseabundo y repugnante".

Iturgaiz, no obstante, ha afirmado que Otegi "dijo la verdad" cuando en un acto con militantes de EH Bildu celebrado este pasado lunes afirmó que la coalición estaba dispuesta a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si de esa forma lograba "sacar" de prisión a los presos de ETA. El dirigente de PP+Cs ha dado por hecho que las palabras de Otegi demuestran la existencia de "un acuerdo" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu en el que se contemplaría que los reclusos de la banda saldrían "a la calle" a cambio del "apoyo" de la coalición a los PGE.

"OTEGI DIJO LA VERDAD"

"Al conocerse ese acuerdo, ahora el Gobierno está nervioso y dice que no es verdad; pero todos sabemos que Otegi dijo la verdad y que el Gobierno y Bildu están llegando a acuerdos en Navarra, el los presupuestos y en otras leyes en el Congreso y el Senado", ha afirmado. Por ese motivo, ha denunciado que "el papel" del Gobierno de España "no resiste un pase democrático", puesto que "pacta con quien no condena el terrorismo".

En la misma línea, ha asegurado que le preocupa "muchísimo" los acuerdos que, según ha destacado, están alcanzado el PSE y EH Bildu en algunas instituciones vascas. Iturgaiz ha reconocido, en todo caso, que EH Bildu "es un partido legal", si bien ha afirmado que no se trata de una formación "democrática".

El líder de PP+Cs también ha censurado la actitud de un PNV que, según ha dicho, pretende "pescar en las dos orillas". Iturgaiz ha afirmado que los 'jeltzales' "sabían" que la declaración de EH Bildu sobre las víctimas de ETA "llevaba un carga escondida", y que el PNV ha descubierto que su peso político "va a la baja" porque el Gobierno central y la coalición "pactan a sus espaldas". De hecho, ha asegurado que el PNV "se teme que un frente político de izquierdas le desaloje" del Gobierno vasco.