El PP da la bienvenida al ex secretario de Organización de Ciudadanos Hervías

Madrid, 14 mar (EFE).- El Partido Popular ha dado la bienvenida este domingo al ex secretario de Organización de Ciudadanos (Cs), Fran Hervías, después de que este sábado anunciara que dejaba la formación naranja tras casi 15 años de militancia.

"Unificar el voto de centro derecha en torno al Partido Popular es la única posibilidad de evitar que Sánchez siga en la Moncloa", ha señalado el PP en su perfil de Twitter, en el que enlaza una entrevista a Hervías en El Mundo, en la que ha informado de que se ha unido a las filas populares.

El ex secretario de Organización de Ciudadanos anunció ayer que dejaba la formación naranja porque ha abandonado sus valores y principios liberales para convertirse en "una muleta más del sanchismo" y consideró que no podía seguir representando a un partido que, a su juicio, ha cambiado de ideología y se ha convertido "en parte del problema y no de la solución".