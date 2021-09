El PP defiende que el aborto no tiene "nada que ver" con la violencia machista

Segovia, 17 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha defendido que los eurodiputados de su formación se abstuvieran ayer en la votación para incluir la violencia machista en la lista de delitos a nivel comunitario ,porque el texto incluía cuestiones "que no tienen nada que ver", como el aborto seguro.

Durante una visita a Segovia, Maroto ha analizado a preguntas de los periodistas la propuesta votada en la Eurocámara, sobre la que el PP español votó mayoritariamente abstención, salvo Isabel Benjumea, que se pronunció en contra, como los de Vox, mientras que el resto de eurodiputados españoles votaron a favor.

Sobre esta propuesta, que salió adelante con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones, Maroto ha acusado a "la izquierda europea" de plantear textos en los que "meten" otros temas que no tienen nada que ver, en este caso, con la defensa de las mujeres y de la lucha contra la violencia machista.

"Cuando uno mezcla en un texto cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo el aborto, el Partido Popular no puede votar a favor de un texto que no habla de la violencia de género, sino de otras cosas", ha señalado el senador por Castilla y León.

"Cuando haya un documento cien por cien de combate contra la violencia contra las mujeres, el Partido Popular va a estar ahí, pero no de palabra", ha señalado, antes de recordar que España fue de los primeros países europeos en firmar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En este sentido, Maroto ha asegurado que su formación política "ha dado la batalla en el Congreso de los Diputados" para conseguir ese pacto y se conociese su posición "alto y claro".

"Sí existe violencia contra las mujeres por el hecho de serlo y punto. El que lo quiera entender, bien, y el que no tendrá que asumir una realidad que es hoy efectiva gracias a ese pacto de Estado", ha añadido.