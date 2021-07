El PP defiende la "mala salud de hierro" de su relación con Vox en Andalucía

Sevilla, 28 jul (EFE).- El PP ha defendido que la relación con Vox de los partidos del Gobierno andaluz (junto a Cs) tiene "una mala salud de hierro" porque a pesar de que han tenido "bastantes momentos" en los que parecía que la relación "se podía romper" con algunos "amagos", al final han tenido "la capacidad de superarlo".

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha dicho en rueda de prensa que la postura expuesta por la dirección nacional de Vox no es nada nuevo y que en Andalucía están "acostumbrados a que cada cierto tiempo haya alguien que ponga en entredicho esa colaboración", que cree que está siendo "buena" para los partidos.

Ha indicado que "la estabilidad está funcionando" y por ello no sabe cómo "tomarse" la postura de la dirección nacional de Vox, ya que pedían que la Junta trabaje por los andaluces y que no pongan en marcha políticas de izquierda, algo que Nieto ha garantizado que se hace "cada día" y "desde luego" no toman medidas de izquierdas.

Ha asegurado que "con dificultades, con problemas y con algunas situaciones delicadas" la colaboración del grupo parlamentario de Vox en Andalucía "ha sido permanente, leal y útil", por lo que cree que la dirección nacional de ese partido "a veces no tiene una valoración correcta del trabajo de sus compañeros".

El PP en este momento de lo que está hablando con Vox en el Parlamento andaluz es de su posición respecto a leyes, decretos y de sacar adelante los presupuestos de 2022, según Nieto.

"Vox ha amagado muchas veces con romper con el Gobierno y afortunadamente nunca lo ha hecho", ha indicado Nieto, quien también ha calificado como sólo "amagos" las posiciones del PSOE de apoyar al Gobierno andaluz, por lo que "está por ver" qué hacen en la nueva etapa con Juan Espadas al frente.