El PP denuncia que el Gobierno "normalice" la relación con Bildu ante su cita del Congreso: "Es una afrenta a víctimas"

Gamarra censura esta "indigna equidistancia entre verdugos y víctimas" y Montesinos recuerda que Sánchez prometió que no pactaría

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Dirigentes del PP han denunciado que el Gobierno "normalice" la relación con Bildu ante la reunión que este mismo miércoles mantendrán en el Congreso el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y la portavoz de izquierda 'abertzale', Mertxe Uriarte, en el marco de la ronda de contactos abierta con los grupos parlamentarios en el nuevo curso político. Según el primer partido de la oposición, esa reunión es "una afrenta a las víctimas del terrorismo y al conjunto de los españoles".

Los 'populares' consideran que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "vuelve a quedar retratado" porque habla "falsamente de diálogo con el PP, pero con quien pacta es con quienes no condenan el terrorismo", han asegurado a Europa Press fuentes de esa formación.

Según el partido que dirige Pablo Casado, la palabra de Sánchez "no vale nada" tras recordar las promesas que hizo en campaña electoral de que no pactaría con Bildu. "Este es el Gobierno más radical por elección propia: pacta con los separatistas y Bildu", han añadido las mismas fuentes.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha aprovechado su pregunta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sesión de control al Gobierno, para echar en cara al Gobierno que se siente esta misma tarde con Bildu. Según ha recalcado, "nadie entiende tan indigna equidistancia entre verdugos y víctimas".

Poco después, la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, ha censurado la "mesa de negociación" con los independentistas, que cometieron "graves delitos" en 2017. "Fíjese si avalan los delitos que hoy mismo usted se va a sentar con Bildu a negociar", ha espetado.

SÁNCHEZ EN CAMPAÑA: "CON BILDU NO VAMOS A PACTAR"

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recriminado a Bolaños que "normalice" la relación con Bildu y se reúna con ese partido para "negociar los Presupuestos". En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha recordado lo que Sánchez decía en la campaña electoral de las generales.

"Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar", dijo Sánchez entonces. A su entender, la reunión de Bolaños con Bildu confirma que "la palabra de Sánchez no vale nada".

De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha criticado duramente esa reunión con Bildu, que son los que "hace menos de una semana estaban en Mondragón homenajeando a Parot, un asesino de niños".