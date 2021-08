El PP descalifica la gestión del Gobierno en la evacuación de Afganistán y cree que se ha salvado por el embajador

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Exteriores del PP, Valentina Martínez Ferro, ha descalificado en el Congreso la gestión del Gobierno en la evacuación de Afganistán tras la toma de Kabul por los talibán, subrayando que el despliegue de tropas no respetó la ley, acusando al Ejecutivo de "improvisación" y precisando que la operación sólo se ha salvado gracias al embajador español, Gabriel Ferrán, que había sido cesado por el Gobierno en vísperas de la crisis.

En la comparecencia del ministro José Manuel Albares en la Comisión de Exteriores, la diputada del PP ha reiterado la crítica que su partido lanzó hace semana cuestionando el respaldo legal de la misión militar.

Según ha subrayado, las fuerzas españoles que estaban en Afganistan tenían el encargo de formar al ejército afgano pero, tras la caída de Kabul, su labor se transformó en una misión de rescate y ese cambio de naturaleza habría exigido el aval del Congreso.

A su juicio, la labor del Gobierno se resume en términos como "desinformación", "descoordinación" e "improvisación", y a pesar de todo ello, "apuntarse éxitos ajenos".

SE HA DEJADO A MUCHA GENTE ATRÁS

Martínez Ferro ha reprochado especialmente el retraso en ordenar la evacuación de los colaboradores de las tropas españolas, lo que ha su juicio ha posibilitado que se haya dejado "a mucha gente atrás", que no fueron avisados con tiempo y no han podido acercarse a Kabul para salir. "No han podido llegar a Kabul porque ustedes no dieron la orden a tiempo", le ha culpado directamente.

También se ha quejado de que el presidente Pedro Sánchez no haya comparecido en el Congreso y que ni siquiera haya informado al líder del PP, Pablo Casado. Igualmente, ha desdeñado las llamadas "de seis minutos" del ministro, pues considera que sólo eran para "vanagloriarse".

Según el PP, el Gobierno ha ido "tapando" sus errores con improvisación, y si finalmente se ha podido a evacuar a dos mil personas fue porque no se cumplió la orden de Exteriores de proceder al relevo del embajador, a quien la diputada agradece su servicio.

También los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de Ciudadanos, Carmen Martínez Granados, han lamentado que no sea el presidente Sánchez quien debata en el Congreso sobre la crisis de Afganistán. "El peor presidente posible en el peor momento posible, que se ha mantenido de vacaciones en la crisis", ha dicho Espinosa.