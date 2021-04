El PP dice que Gabilondo "se quitó la careta" en el debate y cree que Sánchez "el 4M tendrá ya un pie fuera de Moncloa"

Montesinos achaca la mano tendida a Iglesias a que el candidato del PSOE está "desesperado" y subraya que Ayuso "dejó KO a sus rivales"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha afirmado este jueves que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, "se quitó la careta" con su mano tendida al líder de Podemos, Pablo Iglesias, una oferta que enmarca en que está "desesperado". Tras asegurar que el PP es la "única alternativa" al sanchismo, ha augurado que el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo 4 de mayo "tendrá ya un pie fuera de Moncloa".

En declaraciones a los periodistas acompañado por el exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó, tras visitar una escuela de boxeo en el barrio de La Latina, Montesinos ha recalcado que la presidenta madrileña "dejó KO a sus rivales" en el debate electoral, sobre todo a Gabilondo, "que se quitó la careta para pactar con Iglesias".

Tras asegurar que vio a un candidato socialista "desesperado", el vicesecretario de Comunicación del PP ha señalado que "las mentiras al PSOE ya no le duran ni una campaña electoral, en alusión al giro de Gabilondo asegurando hace unas semanas que no pactaría "con este Iglesias" y anoche tender la mano al líder de Podemos al asegurar que tienen "12 días para ganar las elecciones".

"RECONOCIÓ LO QUE ERA UN SECRETO A VOCES"

En este sentido, ha indicado que Gabilondo, "en su desesperación, ya no ha podido aguantar más la gran mentira" y se ha quitado "la careta". "Reconoció lo que era un secreto a voces, que quiere pactar con el señor Iglesias si dan los números", ha proclamado.

Además, y pese a que Gabilondo ha prometido que no tocará los impuestos si gobierna, Montesinos ha resaltado que "ningún madrileño se cree ya que no vaya a subirlos" porque su palabra "no vale", igual que la del jefe del Ejecutivo. "Ayer quedaron resueltas todas las dudas", ha enfatizado.

Tras insistir en que Ayuso "arrasó" en el debate, el dirigente del PP ha subrayado que "la única alternativa al sanchismo y a la alianza de izquierdas es Isabel Díaz Ayuso" para seguir "solucionando las preocupaciones reales de los madrileños".

Al ser preguntado por la posibilidad de que Vox sea un socio necesario de Ayuso en el Gobierno madrileño, Montesinos ha destacado que la presidenta madrileña ha sido "muy clara" al asegurar que quiere "manos libres" y "gobernar en solitario".

A su entender, los "pocos indecisos" que quedaban en la Comunidad de Madrid "tienen claro que aunando esfuerzos en torno al Partido Popular pierde el sanchismo". "Todos se van a unir contra Ayuso y para eso necesitamos un PP fuerte, un voto por la libertad", ha afirmado.

APELA A LA UNIDAD DEL CENTRODERECHA EN TORNO AL PP

Y en clave nacional y tras el resultado de esos comicios, Montesinos se ha mostrado convencido de que "el 4 de mayo Sánchez tendrá un pie fuera de la Moncloa" si siguen "uniendo esfuerzos" para concentrar el voto de centroderecha en el PP.

"El 4 de mayo Sánchez tendrá ya un pie fuera de la Moncloa y será gracias a la unidad del cetroderecha porque mucho votante socialista descontento apostará por el Partido Popular", ha subrayado el responsable de Comunicación del PP.

Finalmente, el dirigente del PP ha trasladado el agradecimiento de todo el Partido Popular a Toni Cantó por haber dado "un paso al frente en circunstancias complejas", aún a sabiendas de las "críticas que iba a recibir", "en defensa de la reunificación del voto del centro derecha".