El PP dice que el Gobierno "ha entrado en vía muerta" y cree que el plan 2050 de Sánchez es "más propaganda"

Gamarra ve en las palabras de Feijoó un apoyo al proyecto político de Casado y añade que está "vigente" el discurso sobre Vox en la moción

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el Gobierno "ha entrado en vía muerta" y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "un lastre" para el país porque cada día los españoles tienen "peores expectativas de futuro por mucho que venga ahora a hablar del 2050" con un nuevo plan que, a su juicio, es "más propaganda" y "un conejo más que se saca de la chistera" con "poca credibilidad".

"El PP tiene muy claro, creo que se puede visualizar en los últimos meses fundamentalmente, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado ya en vía muerta y que ese Gobierno cada día tiene mayor debilidad parlamentaria pero también mayor debilidad ciudadana, con menos apoyos", ha manifestado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que el PP está "preparado" para afrontar un proceso electoral y gobernar España, ha señalado que son la "alternativa posible y necesaria" que el país necesita. "Cuanto antes llegue Pablo Casado a la Moncloa eso será lo mejor para España", ha enfatizado, para añadir que los españoles tienen "perores expectativas de futuro".

"EN LAS GENERALES SOLO HABRÁ DOS OPCIONES: PSOE O PP"

Gamarra ha asegurado que es "extrapolable sin duda alguna" el resultado del 4 de mayo como, a su juicio, ya reflejan las encuestas. "Se está produciendo una ola de cambio de ciclo político en España, que ha llegado y que el PP está dispuesto a liderar", ha apostillado.

La portavoz del PP ha indicado que ante las próximas elecciones generales "solo habrá dos opciones: PSOE o PP; Pedro Sánchez o Pablo Casado". Se trata, ha proseguido, de que los españoles puedan elegir una alternativa "posible, necesaria, útil a los españoles y abierta" para que apuesten por ella incluso los "socialdemócratas defraudados con el sanchismo".

En cuanto a si el PP busca la integración de Cs, ha dicho que "las decisiones de Ciudadanos, las tendrá que tomar Ciudadanos" y les "corresponde a ellos". "Somos muy conscientes del papel que nos toca jugar en estos momentos y con ese objetivo le decimos a los españoles que este proyecto se está abriendo y ampliando", ha manifestado, para agregar que si se unifica el voto de centroderecha tienen la "gran oportunidad de decidir y marcar el futuro".

Gamarra ha señalado que la integración o no de Cs "no es lo importante" y ha precisado que eso "no está en este momento encima de la mesa". A su juicio, el trabajo importante es que cada vez más ciudadanos decidan "sumarse" al PP porque si no "gana Sánchez".

EL CAMBIO DE CICLO QUE PIDE FEIJÓO

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo al PP un "cambio de ciclo político" para volver a una política más occidental, europea y previsible" y subiendo el "listón de la política", Gamarra ha rechazado que esas palabras sean un toque de atención a Génova.

"Creo que es el apoyo al proyecto político que Pablo Casado está liderando y que además le plantean los españoles. Elevar ese nivel político hacia un proyecto que se abre y que es capaz de hacer confluir a personas que han votado a otros partidos en torno al PP", ha indicado, para añadir que se trata del mismo planteamiento que hizo Feijóo en el último Comité Ejecutivo Nacional y que "coincidía plenamente" con la exposición de Pablo Casado.

Preguntada después si sigue vigente el discurso de Casado sobre Vox en la moción de censura del pasado mes de octubre, Gamarra ha señalado que el presidente del PP es una persona "con mucha firmeza y convicciones" y sus discursos "están siempre plenamente vigentes".

Dicho esto, ha subrayado que "cuanto más fuerte sea el proyecto político del PP y la alternativa posible y necesaria que representa Pablo Casado, más cerca" estarán de que "el sanchismo y Pedro Sánchez salgan de la Moncloa".

UN PLAN AL 2050, "UN CONEJO MÁS DE LA CHISTERA"

La portavoz del PP en el Congreso ha criticado duramente el plan para 2050 que va a presentar Pedro Sánchez esta semana y ha subrayado que es "un conejo más que se saca de la chistera y más propaganda". Tras criticar que el jefe del Ejecutivo no haya sido capaz de "tomar las riendas del presente y haya dimitido de gestionar la pandemia", ha asegurado que ahora "no puede tener en sus manos el futuro".

Además, ha indicado que el plan de recuperación que ha remitido a Europa "lleva sablazos fiscales de más de 90.000 millones de euros que lo que hacen es hipotecar a varias generaciones". "El único planteamiento de futuro es hipotecarnos en distintas generaciones. La propaganda ya no vale ni cuela. Los españoles ya le han tomado la matrícula y saben que cuanto menos tiempo esté en la Moncloa, mejor", ha manifestado.

Por todo ello, ha insistido en que "todo aquello que quiera vender de cara al 2050 mientras hipoteca las próximas cuatro generaciones, evidentemente tiene muy poca credibilidad". "Y más cuando sale de la boca de Sánchez, que se caracteriza por la mentira, por la soberbia y la ineficacia", ha enfatizado.

Tras insistir en que Sánchez "ha huido de sus responsabilidades" y les ha "dejado solos" ante el virus, ha defendido la necesidad de que el "sanchismo salga del día a día de los españoles" porque está trayendo "desconfianza, debilidad y dificultades". "Eso es lo que tenemos que revertir", ha destacado.

Al ser preguntada cuándo se mudarán de la sede nacional del PP en la calle Génova, ha señalado que "no le preocupa esa mudanza" y que hay una mudanza "más importante y urgente" en la que trabajan y es la "mudanza de Pedro Sánchez de la Moncloa a otro domicilio".