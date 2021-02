El PP dice que el "oscurantismo" de Sánchez con el informe de fondos europeos puede "hundir más su reputación" exterior

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este jueves que han pasado "24 horas y el Gobierno sigue ocultando el informe del Consejo de Estado" sobre el reparto de los fondos europeos. Dicho esto, ha recalcado este "oscurantismo" y "falta de transparencia" puede "hundir todavía más la reputación internacional" del Ejecutivo que, a su juicio, "ya es bastante delicada".

Montesinos ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, y varios cargos del partido preguntaron al Gobierno en el Congreso por ese documento que solicitó el propio Gobierno y se ha quejado de que sigan sin respuesta. "No nos podemos acostumbrar a eso", ha proclamado.

El dirigente del PP ha explicado que el artículo 109 del Reglamento del Congreso indica que los proyectos de ley irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

"Y si el Gobierno ha solicitado el informe al Consejo de Estado, debe incorporarlo al expediente como antecedente necesario", ha insistido, para añadir que los españoles "tienen derecho a saber lo que está ocultando y están cada vez más cansados de un gobierno que no para de mentir y de ocultar la realidad".

"AYER NO FUE UN BUEN DÍA PARA VOX"

Además, ha asegurado que este miércoles "no fue un buen día para Vox" tras las palabras de Sánchez sobre el sentido de estado de Santiago Abascal. "La decisión que tomaron no fue en beneficio del interés general, fue tal vez por algún interés electoral que yo creo que no le va a salir bien", ha manifestado en una entrevista en Radio Cadena Española, que ha recogido Europa Press.

Ante las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, el responsable de Comunicación del PP ha hecho un llamamiento al votante constitucionalista, también al socialista moderado, para votar la candidatura de Alejandro Fernández y que en Cataluña se empiece a hablar de los "problemas reales" de los catalanes.

"Illa pactará con los independentistas porque es lo que ha hecho siempre el PSOE de Cataluña y porque es lo que ha hecho también Sánchez en el Congreso de los Diputados con los Presupuestos Generales del Estado", ha finalizado.