El PP dice, tras las palabras de Rufián, que hasta los socios de Sánchez restan credibilidad a que no habrá referéndum

La dirección del PP ha restado credibilidad este miércoles a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmando que "no habrá referéndum de autodeterminación" y ha aludido a las declaraciones que ha realizado el propio portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, algo que a su juicio, evidencia que "hasta sus socios lo tienen claro" y se "aprovechan".

En el Pleno del Congreso centrado en hablar de los indultos a los condenados por el 'procés' y el Consejo Europeo del 24 y 25 de junio, Sánchez ha proclamado ante los diputados que "no habrá referéndum de autodeterminación" y ha recalcado que el PSOE, del que es secretario general, "nunca jamás" aceptaría este tipo de derivadas.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha subido después a la tribuna poniendo en duda la promesa de Sánchez de que no habrá referéndum y ha asegurado que los indultos del procés serán "el finiquito" del presidente del Gobierno y el "epitafio" del PSOE constitucional. "¿Pretende que le creamos ahora cuando dice que no va a haber referéndum ilegal?", se ha preguntado, tras recordar promesas pasadas que ha incumplido como no pactar con Bildu y los independentistas o que no habría indultos.

Poco después, Rufián también ha restado credibilidad a las palabras de Sánchez y le ha recordado que también negaba indultos a los presos del 'procés' y al final los ha concedido. "Así que denos tiempo", ha ironizado, recordando que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios.

Desde la cúpula del PP se han hecho eco de esas declaraciones del portavoz parlamentario de los republicanos. "Hasta sus socios lo tienen claro. Y se aprovechan. Sánchez es el presidente de la mentira", ha declarado en Twitter el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que acompaña su mensaje con el vídeo de Rufián en el Pleno.

Más cargos del PP han quitado credibilidad a las palabras de Sánchez rechazando el referéndum. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo también dijo que "no iba a pactar con independentistas y rechazaba los indultos". "El pago de estos indultos será su finiquito como presidente y el epitafio del sanchismo", ha señalado, haciendo suyas las palabras que en ese sentido ha pronunciado Casado.

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recordado cuando Sánchez dijo "no es no" y "nunca es nunca" sobre los indultos que la semana pasada aprobó el Consejo de Ministros. "Sánchez, la mentira como forma de gobierno", ha afirmado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado que Sánchez rechazaba los indultos por "motivos políticos", dijo que "no dormiría" si fuera presidente con Podemos y prometió que "no se valdría de Bildu para gobernar". "Casado lo ha vuelto a desenmascarar una vez más en el Congreso", ha aseverado en Twitter.

Fuentes del PP han señalado que al escuchar las intervenciones de los grupos políticos, podría parecer que "ya dan por agotado al Gobierno Sánchez" y han destacado el hecho de que todos se hayan dedicado a "replicar" a Pablo Casado.

"Está siendo el protagonista indiscutible del Pleno en un momento en el que todas las encuestas dejan claro que, de convocarse generales, sería presidente", ha indicado fuentes de la cúpula del partido ante el debate del Congreso.

Durante el debate, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido a Casado para emplazarle a "asumir su responsabilidad" y presentar una moción de censura contra Sánchez. De la misma manera, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apelado al líder del PP a dar ese paso contra el jefe del Ejecutivo, quien, a su juicio, podría llevarse "algún susto" al perder apoyos parlamentarios tras haber indultado a los líderes independentistas catalanes.

En su réplica, el propio Sánchez ha animado al presidente del PP a presentar esa moción de censura contra su Gobierno a la que le emplazan desde Ciudadanos y Vox, y le ha pedido que "no se apropie" de España, la Constitución, la jefatura del Estado, la bandera y "la razón".