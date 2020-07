PP confirma su rechazo a las medidas económicas y sociales de la comisión y se abstendrá en Sanidad y UE

El PP ha confirmado este viernes en el Congreso su rechazo a los documentos de medidas de Reactivación Económica y de Política Social incluidas en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción tras el Covid19. En lo relativo a los dos grupos de trabajo sobre Sanidad y Unión Europea, el primer partido de la oposición se decanta por la abstención.

La comisión que preside el socialista Patxi López se dividió en cuatro grupos de trabajo, uno por cada bloque temático, que han ido funcionando paralelamente para preparar sus respectivos documentos de conclusiones, que este viernes se debaten en el plenario de la comisión. Mientras tanto, el Gobierno y el PSOE han mantenido reuniones con el PP intentando un acuerdo entre los dos grandes partidos, pero no se ha logrado.

En el debate de la mañana, la portavoz 'popular' en el grupo económico Elvira Rodríguez ha achacado al Gobierno una "falta total de interés" en llegar a un acuerdo "con contenido" y se ha quejado de que el PSOE ha rechazado enmiendas del PP mientras ha aceptado otras similares de otras formaciones. Además, ha expresado su absoluto rechazo al bloque dedicado a las políticas fiscales porque, a su juicio, no incluye un análisis sobre la situación de las finanzas públicas y contempla el sistema tributario como "mera pieza recaudatoria".

EXIGE UNA SENDA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL CUANTO ANTES

En este sentido, ha llamado al Gobierno a que presente "en el plazo más breve posible", en línea con lo planteado por el Banco de España, una senda de consolidación fiscal "creíble y consistente". "Esto es absolutamente necesario para restablecer nuestra reputación y la confianza en la economía. Que no lo hayan aceptado no es la mejor de las noticias, pero por nosotros que no quede", ha dicho Rodríguez, quien también ha pedido prorrogar los ERTE, revisar el programa de avales públicos concedidos por el ICO para ampliar los plazos de carencia y no derogar la reforma laboral aprobada por el PP en 2012.

En materia de política social, la portavoz 'popular' Rosa Romero, ha asegurado que el partido "no puede votar un documento que deja al margen a la libertad y que es un ataque claro y duro a la educación concertada". La diputada ha explicado que "no pueden aceptar" medidas que excluyen a "dos millones de alumnos" que estudian en este modelo y que el Ejecutivo esté dejando "fuera" de la reconstrucción a la educación especial. A su juicio, en este tema han regresado "las viejas recetas de la izquierda" para "enfrentar lo público con lo privado".

Romero también ha lamentado la falta de consenso en otras propuestas. En este sentido, ha criticado que el documento "adolece de medidas a largo plazo", no protege a "los más vulnerables" y no incluye políticas a favor de la creación de empleo que, a su juicio, es la principal vía para la reconstrucción del país tras la pandemia.

SEGUIR NEGOCIANDO EN MATERIA SANITARIA Y EUROPEA

Por su parte, la portavoz en materia Sanitaria, Ana Pastor, ha agradecido a los socialistas y al resto de grupos su "sensibilidad" en algunas cuestiones apoyando medidas "importantes" que el PP consideraba que debían estar en el documento. La diputada ha puesto en valor el trabajo del grupo que se ha ocupado de este sector y ha llamado a lograr "un pacto" por la Sanidad antes de la votación final de estas conclusiones, en el Pleno que se celebrará en la semana del 20 de julio.

"Sé que hay diferencias, pero se pueden limar para un verdadero compromiso y que la Sanidad española salga reforzada", ha indicado. En este sentido, se ha dirigido a nacionalistas e independentistas que "quieren que desaparezca el Ministerio de Sanidad", para señalar que "juntos y coordinados" se trabaja "de forma más eficaz" y les ha pedido que piensen en lo que mejoraría la situación de los sanitarios con políticas comunes para la movilidad, para una historia clínica única o una cartera común de servicios.

"EL PSOE NO HA DEMOSTRADO VOLUNTAD REAL DE ACUERDO"

El portavoz del PP en el grupo sobre la Unión Europea, Mario Garcés, ha lamentado la imposibilidad de haber cerrado un acuerdo con el PSOE. Según su lectura, el consenso definitivo no ha sido posible porque los socialistas tienen un "problema grave de identidad", y aunque al principio se abrieron a negociar con el PP, al final, no demostraron una "voluntad" real de acuerdo y prefirieron "echarse en brazos de fuerzas nacionalistas y de izquierda radical".

Así, y sin renunciar a un acuerdo que les permita votar sí en el Pleno a las conclusiones del ámbito europeo, el PP repetirá su abstención del miércoles en las conclusiones sobre la UE. Las principales diferencias con el PSOE son las menciones a Gibraltar y el pacto de Estabilidad. El PP quiere introducir en el texto la posición tradicional de España sobre el Peñón o bien borrar toda alusión al mismo y también hacer constar la necesidad de "sanear las finanzas públicas" reduciendo la deuda porque, en palabras de Garcés, "es un lastre".