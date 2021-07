PP-A: "La España multinivel de Sánchez es dar trato VIP a Cataluña y País Vasco y relegar a un pelotón al resto de ccaa"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha expresado este viernes su rechazo a "esa visión multinivel de las relaciones del Gobierno central con las comunidades autónomas porque cada vez que hablan de la relación multinivel, Andalucía queda por debajo de otras regiones que tienen una situación y un trato privilegiado".

En una nota sobre una entrevista en CSTV, ha señalado que "Cataluña la semana que viene va a tener una reunión bilateral, va a un tratamiento VIP, cuando al resto de comunidades y, fundamentalmente, a la más poblada y la que tiene un peso más importante que es Andalucía, nos relegan a un pelotón en el que no se sabe muy bien de qué se va a hablar porque ni siquiera han querido hacer una preparación técnica adecuada de esta Conferencia de Presidentes".

Ha afirmado que al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, le hubiera gustado tener previamente documentación mucho mas avanzada sobre los fondos Next Generation y poder opinar con más conocimiento en la reunión de hoy: "Saber qué se va a hacer en materia de financiación de comunidades; saber qué va a pasar con los fondos Covid, porque el Covid va a seguir con nosotros y el Gobierno ya nos acaba de decir que retira los fondos que se van a dar a las CCAA, y que para Andalucía son 2.400 millones de euros que no vamos a tener pero, sin embargo, vamos a seguir teniendo problemas en los colegios, en los hospitales, en servicios sociales, que va a haber que financiar y que es una preocupación".

Por ello, ha añadido que "queremos que nos traten como a todos, no queremos privilegios, pero no queremos que nos releguen y que nos castiguen, y eso es lo que va a reivindicar hoy Juanma Moreno en la Conferencia de Presidentes". Ha subrayado que "cuando a Juanma Moreno, en nombre de los andaluces, se le dan cinco minutos para intervenir, y vemos como el lunes que viene, al presidente de Cataluña se le da un día completo para que defienda los intereses de su comunidad autónoma, o de una parte de los intereses de su comunidad, nos da pena porque ésa no es la España autonómica que nos gustaría".

Ha añadido que "nosotros creemos en la autonomía, en un Estado en el que las competencias se establecen a distintos niveles pero también en el que se trata por igual y se dan las mismas oportunidades a todas las comunidades. Con Andalucía no se está siendo justo y vamos a reclamar que nos den el trato que nos merecemos".

Ha destacado, en materia de financiación autonómica, que "la ministra Montero lleva mucho tiempo haciéndose trampas al solitario y creyendo que nos engaña a todos con esas trampas". "Esos 3.000 millones que dice que va a repartir ahora son los que nos lleva negando más de dos años, los del IVA de 2017, que ya pagaron los andaluces y que nos negaba sin argumentos", ha dicho, apuntando que ha sido la justicia la que ha determinado que ese dinero le correspondía a las comunidades.

"Lo que está queriendo hacer ahora la ministra Montero es el juego de dónde está la bolita, para que perdamos de vista donde ésta el guisante. Andalucía pierde, porque no se van a activar fondos de compensación Covid, 2.400 millones de euros", ha puntualizado.

Ha insistido en que "en los datos que ha dado la ministra se demuestra algo que el PSOE negaba hasta ayer: que Cataluña, con un millón menos de población que Andalucía, ha recibido casi 1.000 millones más que Andalucía en esos fondos extraordinarios Covid". "Esos son los tratos vejatorios que no podemos tolerar los andaluces", ha dicho.

AUDITORÍAS

En relación con los auditorías que ha realizado el Gobierno andaluz de los entes del sector instrumental de la Junta, ha indicado que no ha sido "un capricho, sino un análisis exhaustivo que nos da unos datos que arrojan conclusiones bastante claras".

Ha señalado que el Gobierno andaluz "plantea un plan de mejora y eficiencia de la administración en general y de los organismos instrumentales en particular", y que se quiere que el Parlamento también aporte opiniones y los grupos digan cómo creen que se puede mejorar.

"No queremos revisar más el pasado, ya ha quedado claro que se hicieron mal las cosas con esa administración paralela, que se contrató indebidamente a mucha gente, sin saber para qué, que se pagaron durante mucho tiempo salarios sin decir a la gente qué tareas tenía que desarrollar, y eso ya tiene que terminarse", ha dicho.