PP estará "vigilante" para que no haya en Euskadi otras 'Lledoners' para presos de ETA por un "pacto Sánchez-Bildu"

Iturgaiz cree que el PNV intenta "ridiculizar" la convención del PP porque hay "otro proyecto" ante "el pacto frentista"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de que, tras la transferencia de la gestión de Prisiones a Euskadi, su partido estará "vigilante" para que no haya otras 'Lledoners' para los presos de ETA por un "pacto entre Sánchez y Bildu". Además, ha acusado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar de intentar "ridiculizar" la convención del PP porque hay "otro proyecto" ante "el pacto frentista" del que forma parte, junto al PSOE, EH Bildu y ERC.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Iturgaiz se ha referido a la advertencia del presidente del PP, Pablo Casado, de que recentralizará competencia de Prisiones si llega a la Moncloa. El dirigente de los populares vascos ha recordado que el PP vasco siempre ha reclamado que "todas las transferencias, cuando lleguen a las Comunidades Autónomas, cumplan con la ley y sirbvan para lo que tienen que servir".

En este sentido, ha aludido al "ejemplo" del centro penitenciario Lledoners, en el que permanecieron ingresados los presos independentistas del 'procés'.

"Esa tranferencia de prisiones sirvió para que los golpistas catalanes tuvieran unos privilegios, unas prebendas que no tenían otros presos de Cataluña. Nosotros no queremos que haya un Lledoners bis en el País Vasco, no queremos prisiones de resort y de lujo para los criminales de ETA", ha señalado.

Carlos Iturgaiz ha expresado su temor de que "en los pactos que el señor Sánchez tiene con Bildu", al igual que "ha habido acercamiento de presos, al igual que hay ese acuerdo con los presos de ETA, haya un acuerdo para tenerlos en las prisiones vascas en unas condiciones diferentes, con prebendas". "Por eso, vamos a estar muy vigilantes al respecto", ha avisado.

El presidente del PP vasco ha admitido que es 'muy defensor del Estatuto de Gernika' y el PP "siempre ha dicho que el Estatuto se tiene que completar".

"Nosotros, el Estatuto de Gernika sí, pero cuando las transferencias llegan , hay que hacer un seguimiento de esas transferencias y somos los primeros que vamos a estar vigilantes para que esa transferencia sea lo que tiene que ser y no lo que quieren los nacionalistas y Bildu. No vamos a permitir que haya Lledoners bis en el País Vasco y que las prisiones sean resorts para los criminales de ETA", ha insistido.

Además, ha advertido que la competencia de prisiones no debe servir para debatir "si queremos marmitako o cocidito madrileño para los presos", sino que tienen que ser una transferencia "normal", de forma que todos los reclusos "tengan unos planteamientos que se cumplan en la ley de prisiones".

CONVENCIÓN

Respecto a la convención popular, Iturgaiz ha defendido que el presidente del PP, Pablo Casado, "salió por la puerta grande" de la Plaza de Toros Valencia, en la que se celebró la convención del partido. "Todas las expectativas se cumplieron y fue más", ha añadido. A su juicio, el partido ha vuelto de Valencia "muy unido, muy fuerte". "El partido es, en estos momento, una roca", ha señalado.

El líder de los populares vascos, ha asegurado que, tras escuchar a "algunos analistas que trataban de ridiculizar a la convención del PP", como "el señor Ortuzar", que ha utilizado términos como "España cañí" para referirse al encuentro "intentando ridiculizar la convención".

"Me imagino que lo hará porque ha visto la fortaleza del PP, una marea azul, una marea de cambio (...) Yo nunca haría lo mismo con los Alderdi Eguna, que podríamos hacerlo. Hoy, el señor Ortuzar se ha puesto la careta del Club de la Comedia, para venir a intentar ridiculizar", ha dicho.

A su juicio, Ortuzar actúa de esta forma porque ha visto que "ante el pacto frentista de Sánchez" en el que está el PNV, ERC y EH Bildu, "hay otro planteamiento, otro proyecto, que es el del PP, que no es estar ni con Vox más cerca ni más lejos".

"Esta convención ha vuelto a abrir las puertas a todos esos ciudadanos conservadores, liberales, socialdemócratas, que saben que dentro del partido PP van a estar muy cómodos porque tenemos un proyecto para salvar a España de la ruina en la que nos está metiendo el señor Sánchez, a nivel nacional e internacional", ha dicho.