El PP exige que las CCAA también gestionen fondos europeos y avisa a Sánchez que pedirá a Europa que controle ese dinero

García Egea critica que se asegure de forma "discrecional" ese reparto y pregunta si el dinero irá "donde diga ERC, Bildu y Podemos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes que las comunidades autónomas y ayuntamientos también gestionen parte de los fondos europeos y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su partido solicitará que "esté muy encima del control y la ejecución" de ese dinero que va a realizar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya decidido finalmente que la gestión de los fondos europeos se haga desde el Consejo de Ministros, con la participación de todos su miembros, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le trasladara su malestar por haber sido excluido de la comisión interministerial que se iba a crear para tal fin.

En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, 'el número dos' de Pablo Casado ha señalado que su partido pide que esos fondos europeos "dependan también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

"Lo que no puede ser y no es de recibo es que el señor Sánchez deje la responsabilidad en las comunidades de aplicar medidas para frenar el virus y luego, cuando hay que impulsar la economía, los 140.000 millones decida el señor Sánchez dónde van. ¿O qué pasa? ¿Qué los 140.000 millones van a ir donde diga ERC, Bildu y los socios de Podemos?", se ha preguntado.

"EL PP ESTARÁ VIGILANTE"

García Egea ha señalado que Sánchez está "justo donde quiere estar" y ha pedido "no engañar a la gente". "Ahora vemos que Sánchez está justo donde quiere estar. No podemos engañar a la gente, está cómodo gobernado con Podemos, Bildu y ERC. Y su único objetivo es mantenerse en el poder y gestionar de forma discrecional estos 140.000 millones", ha denunciado.

En este punto, el secretario general del PP ha afirmado que esos fondos tienen que estar destinados a "los que más lo necesitan" y no a "pagar favores de Pedro Sánchez". "Eso que lo pague él", le ha espetado.

Según García Egea, hay que dedicar ese dinero a "los parados, autónomos y sector productivo para crear empleo y mejorar la economía productiva". "No puede ir a pagar favores del señor Sánchez y las deudas adquiridas por él. Y vamos a estar muy vigilantes y pedir a la Comisión Europea que esté muy encima del control y la ejecución de los fondos", ha anunciado.

"HAN PRESENTADO UN PLAN DE VACUNACIÓN SIN VACUNA"

El secretario general del PP ha criticado que el Gobierno pacte los Presupuestos Generales con Bildu y ERC, "despreciando la mano tendida del PP y de Pablo Casado", y que quiera tener "bien controlados los 140.000 millones de euros".

"Eso es lo único que les preocupa. Por eso, me da una profunda tristeza al ver como Pedro Sánchez ha dejado abandonados a los españoles en las medidas duras que había que tomar para combatir al virus y ahora se dedique a hacer actos de propaganda y marketing con algo tan sensible como la vacuna o los millones para la reconstrucción", ha indicado, para añadir que es "algo que los españoles no merecen".

En este punto, ha reprochado al Gobierno su actuación con la vacuna y le ha acusado de "jugar con un tema muy serio". "Han presentado un plan de vacunación sin vacuna. Creo que es el primer caso en la historia de la humanidad", ha enfatizado.

VETO A ENMIENDAS DEL PP A LOS PGE

Además, García Egea ha denunciado que el PSOE haya "vetado" en el Congreso el debate de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, entre las que ha citado una relativa a los autónomos para que no paguen impuestos mientras estén cerrados. "Y el Gobierno no siquiera se ha dignado a que se debatiese", ha manifestado.

A renglón seguido, ha comparado la actuación de Sánchez durante la pandemia con la de los gobiernos del PP. Así, ha dicho que el presidente del Gobierno "ha metido a Iglesias en el CNI y ha pactado los Presupuestos con Bildu, Podemos y ERC" mientras que las CCAA del PP "han hecho un plan de rescate a la hostelería" y en Madrid ha construido el hospital de pandemias bautizado como 'Isabel Zendal'.

"Creo que dentro de 50 años, gracias a la gestión que han hecho los gobiernos del PP y el buen recuerdo que tendrán de ella, los ciudadanos pedirán que se cambie el nombre de Isabel Zendal por el nombre de Isabel Díaz Ayuso", ha concluido.