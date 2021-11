El PP exigirá "la máxima sanción posible" para la diputada del PSOE de Madrid por sus acusaciones al hermano de Ayuso

PSOE estudia denunciar ante el TC y Vox "no ve razonable" la reprobación

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este martes que su grupo registrará un escrito a la Mesa de la Asamblea para exigir la "máxima sanción posible" para la diputada del PSOE Carmen López por lo ocurrido en el pasado Pleno del jueves donde vertió acusaciones contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y justo después de que Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos hayan registrado esta Proposición No de Ley (PNL) para reprobar a la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, Serrano ha incidido en que la diputada "no vertió opinión, sino que estableció un ataque e imputó un delito a una persona y a las 24 horas reconoció que se lo había "inventado y que no tenía pruebas". "Nos parece gravísimo, que caiga la máxima sanción posible que se contemple en nuestro Reglamento", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha indicado que están estudiando junto con sus servicios jurídicos el "posible recurso de amparo" que puedan presentar ante el Tribunal Constitucional. Además, ha incidido en la necesidad de que salga adelante la Comisión de Investigación sobre contrataciones que registraron desde su grupo para estudiar los hechos con detalle y poder solicitar comparecientes.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha recordado que ya en 2013 el Tribunal Constitucional falló a favor de una diputada por un caso "muy similar" pero entiende que la denuncia la debe poner el PSOE, la diputada en concreto, algo que verían "razonable" desde su partido. A su juicio, la libertad de expresión es un derecho y no se debe "coartar cortándole la palabra" a la diputada.

"A mi grupo nos llaman terroristas en los plenos y recibimos insultos gravísimos. A mi grupo le llaman terrorista y es una barbaridad pero se permite, mientras que cuando se habla del hermano de Ayuso se expulsa a una diputada", ha lamentado.

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a Carballedo de haber impedido realizar a esta diputada su labor como oposición, siendo "parcial y partidista". Por ello, han registrado la comparecencia del hermano de la presidenta en la Comisión de Sanidad para que explique "cómo son sus relaciones con la consejería y dé explicaciones en primera persona".

"Creemos que la presidenta no cumple con los requisitos para ser la presidenta de la Cámara regional", ha lanzado, para a continuación acusar a Vox de ser "grueso en palabras y fino en los hechos" si no votan a favor de la reprobación.

Desde Vox, su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha reconocido que la presidenta se equivocó pero que de ahí a reprobar hay "un abismo". Por eso, ellos registraron un escrito para que clarifique en qué términos se pueden expresar los parlamentarios pero no ven "razonable" que desde la izquierda se pida su reprobación.