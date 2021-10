El PP, tras el fallo sobre la reforma de su sede: "A nadie le cabe duda del compromiso de Casado contra la corrupción"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado este viernes, tras la sentencia sobre el pago en negro de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova, que a "nadie le cabe duda del compromiso de Pablo Casado en la lucha contra la corrupción".

En concreto, la Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en b más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede de 'Génova', al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.

Este jueves, tras conocer ese fallo, la dirección nacional optó por guardar silencio y eludió hacer ninguna valoración, remitiéndose a lo que dijo Pablo Casado el pasado mes de febrero ante el Comité Ejecutivo del PP, coincidiendo con el arranque del juicio por la reforma de la sede.

Entonces, Casado aseguró que no volvería a hablar de Bárcenas y que el PP cambiaría de sede para romper con el pasado. "Desde hoy esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", proclamó.

El vicesecretario de Comunicación del PP se ha remitido este viernes a esas palabras de Casado y ha añadido que en la actual dirección del PP han sido "muy rotundos y muy claros cada vez que les han preguntado" por este asunto. "El compromiso de Pablo Casado en la lucha contra la corrupción no le cabe duda a nadie", ha enfatizado.