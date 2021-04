PP Galicia condena las amenazas a cargos públicos y se solidariza con ellos

Santiago de Compostela, 23 abr (EFE).- El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha condenado "sin paliativos ni ningún tipo de condicionantes" las amenazas recibidas en las últimas horas por distintos cargos públicos y se ha solidarizado con ellos; unas amenazas que también debería condenar VOX, ha señalado.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, han recibido en las últimas horas cartas amenazantes que incluían balas.

"En democracia no caben, no hay lugar para la violencia ni para cualquier tipo de amenazas ni intimidación", ha señalado Tellado en rueda de prensa, en la que ha insistido en mostrar la solidaridad, el apoyo y el respaldo a las personas que han recibido amenazas.

El dirigente del PP gallego ha considerado, además, que el partido de Santiago Abascal "debería condenar esos hechos".

Tellado se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por lo que ha sucedido esta mañana en un debate radiofónico entre la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y una de las personas que recibió esas amenazas, Pablo Iglesias.

Preguntado por si el PP en Madrid debería pactar con partidos que no condenan las amenazas, en alusión a Vox, ha asegurado que no puede opinar sobre la política de alianzas del PP en Madrid.

"Yo puedo hablar de Galicia, ¿qué quiere que le diga?", ha respondido Tellado, que ha insistido en que aguarda que VOX condene las amenazas y que también lo haga el BNG, "que tampoco las condenó", ha afirmado.

Sí se ha pronunciado, a título personal, sobre el cartel de Vox que alude a supuestos beneficios que reciben los menores desamparados extranjeros.

"A mí me personalmente no me gusta, de ninguna manera", ha dicho, tras haber afirmado que "a 500 kilómetros de Madrid" no le va a decir "a ningún partido cómo hacer campaña".

"El posicionamiento del PP sobre la campaña de Vox le corresponde al PP de Madrid, yo no debo ni puedo hablar en nombre de nadie", ha dicho el dirigente del PP gallego.

Sobre el BNG, Tellado había pedido previamente a la formación que lidera Ana Pontón que deje la "radicalización en aumento" en la que, en su opinión, se ha instalado el grupo nacionalista.

"No se puede ser tan hipócrita como Ana Pontón. No se puede llamar a la independencia y a la autodeterminación mientras apoya a Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente más centralista y nocivo para los intereses de Galicia de esta etapa democrática", ha dicho.

Además, Tellado ha acusado al BNG de "alentar la violencia" y a su líder de llevar "veinte años viviendo de sueldo públicos" y de estar en contra del Estatuto autonómico que le "permite" ser diputada.

"No se puede exigir diálogo y grandes acuerdos por la mañana y alentar y no condenar la violencia por la noche", ha insistido el secretario general del PP gallego sobre las "contradicciones" del BNG y de su portavoz nacional, formación a la que acusa de seguir "la hoja de ruta del procés en Cataluña".