PP gallego se mantiene en la línea marcada por Feijóo y pide "evitar el ruido" sobre procesos internos del partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Ángel Tellado, ha refrendado el mensaje lanzado este jueves por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sobre las disputas internas a las que se enfrenta en los últimos tiempos el partido en Madrid, por lo que ha pedido "evitar el ruido" y "centrarse en lo realmente importante".

Durante la rueda de prensa ofrecida este viernes, Tellado ha asegurado que "hay mucho interés en hablar de otros temas" y no en los que "están encima de la mesa", para el secretario xeral, la reforma laboral y el precio de la luz, entre otros temas.

En esta línea, ha instado a centrarse en "un Gobierno que ejerce una política de globo sonda, contradictoria, que genera incertidumbre y debates que no llevan a ningún lado".

Por otra parte, Tellado ha aseverado contundentemente que "no hay temor" a que esas luchas internas "enturbien la imagen del partido".

Así las cosas, y en cuanto al Congreso de los populares madrileños, el secretario xeral ha señalado que "poco más" puede aclarar a lo ya dicho por Núñez Feijóo, además de "desear todo el acierto" cuando el congreso se convoque.

Sobre el futuro congreso en Galicia, el secretario ha recordado que "aún no hay calendario congresual planteado, que se irá decidiendo en los próximos meses". "No tiene sentido hablar de congresos cuando no están convocados", ha incidido, tras lo que ha pedido a los compañeros que "se centren en el trabajo que cada uno tiene".

"Es el momento de trabajar desde nuestras responsabilidades. Este es un partido vivo, una organización dinámica, con músculo y con ganas de ganar elecciones", ha defendido Tellado, que no se ha pronunciado sobre posibles candidaturas.

DISCREPANCIAS INTERNAS

Tellado se ha mantenido en la línea marcada este jueves por el presidente del Ejecutivo autonómico y del PP gallego, que al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, recordó que el congreso no está convocado y ha apelado al sosiego. "El ruido no beneficia a nadie. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él", ha aseverado.

Núñez Feijóo, tras ser preguntado acerca de si ve legítimo que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, opte a liderar el partido en la Comunidad, indicó que lo que sería "muy sorprendente" es que no aspirase a hacerlo y argumentó que lo "habitual" en el PP de España es que los presidentes autonómicos dirijan el partido en sus territorios.

Al hilo de esta afirmación, ha agregado que el "ruido" no interesa "a nadie", sobre todo de cara al congreso madrileño. "Dejemos que las cosas se sosieguen, se convoque y los compañeros de Madrid digan quién quieren que dirija el partido", ha recalcado.