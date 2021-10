El PP insiste en pedir una reforma del CGPJ como condición para renovar

Madrid, 15 oct (EFE).- El Partido Popular, en boca de su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este viernes en pedir un acuerdo para modificar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como condición para renovar este órgano en el proceso ya abierto con la normativa vigente.

Almeida acusa al Gobierno de buscar en Madrid un villano para sacar rédito

Saber más

En una entrevista con Televisión Española, el también alcalde de Madrid ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acepte "lo que pide la Unión Europea", "renovación y cambio en el proceso de renovación".

Ha argumentado Martínez-Almeida que Sánchez es el "único" que "no está de acuerdo", pese a que el Congreso rechazó por mayoría la reforma que el PP propuso para que los jueces eligiesen a la mayoría de los vocales.

Además, no ha revelado qué nombres barajan o están pactando PP y PSOE para los órganos constitucionales que acordaron renovar ayer -el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos- pero ha descartado que puedan generar problemas.

Al portavoz del PP no le consta que Podemos haya propuesto miembros en un acuerdo que en todo caso es de PP y PSOE.

Ha negado asimismo que con este acuerdo los populares vayan a "apuntalar al PSOE" y ha restado importancia a las críticas de Vox. El PP es un "partido de Estado" que mira por el interés de los españoles, no por el de otros partidos, ha sostenido.

Por otra parte, el portavoz del PP ha reprochado que Sánchez pidiese ayer que el rey emérito diese explicaciones a los españoles ante las informaciones "perturbadoras" sobre su patrimonio.

"Hay que tener cuajo", ha afeado Almeida, aludiendo a la falta de explicaciones de Sánchez y tras defender que no se ha imputado al rey y que la Fiscalía tiene previsto archivar las investigaciones por los fondos que posee en el extranjero, ha pedido que el presidente del Gobierno no use a Juan Carlos de Borbón de "señuelo".

Sobre la sociedad en Belice que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, gestionó en 2005 ha descartado que deba llevar a la dimisión del regidor del PPC, aunque su explicación haya podido ser "mejor o peor" o se haya podido quedar "corto".