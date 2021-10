El PP llama a los Gobiernos central y vasco a ser "mucho más exigentes" con la izquierda abertzale

Cree que EH Bildu y PNV comparten el fin de la independencia y que "pisará el acelerador" cuando el partido de Otegi presione

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha realizado un llamamiento a los Gobiernos central y vasco a ser "mucho más exigentes" con el mundo de EH Bildu que, a su juicio, la pasada semana demostró que "sigue estando donde estaba" en el tema de la violencia de ETA.

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Garrido ha admitido que el escenario actual en Euskadi, en cuanto al terrorismo, "es distinto a hace diez años". "Es mucho mejor. Todos vivimos mucho más tranquilos cuando no tenemos una amenaza del terrorismo directa, cuando tenemos una banda terrorista que ha anunciado el cese de la actividad terrorista y no mata, no asesina, no pone bombas y no pega tiros", ha añadido.

No obstante, cree que "todavía quedan cosas por hacer para caminar hacia la plena convivencia que, lamentablemente, no existe esta tierra". "Todavía no se puede caminar por cualquier rincón del País Vasco para que cada uno pueda defender sus ideas y expresar como se quiera", ha señalado, para recordar que miembros de Nuevas Generaciones han sido atacados y agredidos por ser del PP

"Creemos que eso no se puede producir y, por eso, somos exigentes, tanto con el Gobierno central como con el vasco. Hay que pasar a la acción. El Gobierno tiene instrumentos específicos para deslegitimar todo lo que tiene que ver con este tipo de conductas a nivel educativo, con el plan de convivencia y otras leyes que se están tramitando en el Parlamento Vasco. Creemos que se puede ser mucho más exigente con ese mundo y hay que pasar de las palabras a la acción. Es lo que pedimos al PNV", ha aseverado.

Tras señalar que la izquierda abertzale son los que "no condenan", ha recordado que estos días "se han vuelto a retratar y a decir que están donde han estado siempre". "Pero el PNV debe prevenir para que este tipo de actuaciones no se produzcan y utilizar los instrumentos que tiene, que son muchos", ha reiterado.

La parlamentaria del PP cree que EH Bildu no está cambiando y ha recordado que Arnaldo Otegi "se ha autoenmendado", tras leer la declaración del 18 de octubre "en una especie de teatrillo y paripé" de supuesto reconocimiento del "sufrimiento de las víctimas". En esta línea, ha reprochado a los socialistas vascos su reacción al alabar la declaración y calificarla de "salto cualitativo y enmienda a la totalidad" de la izquierda abertzale a su pasado.

"Nos preocupa porque son declaraciones que nos dicen que el PSOE está más preocupado, en este momento, en blanquear a Bildu para que Pedro Sánchez se mantenga del poder", ha asegurado.

En todo caso, ha remarcado que el propio Otegi "se desmintió en siete horas" al asegurar que apoyaría los Presupuestos para "sacar a los presos de la cárcel". Sería, en su opinión, la segunda parte de un pacto, cuyo primer capítulo era el acercamiento semanal de reclusos de ETA. "Lo sorprendente es que el PSOE se avenga a ceder ante esas exigencias", ha precisado.

También le preocupa que el pasado sábado el PNV, tras criticar a la izquierda abertzale, compartiera pancarta con ella en favor de los presos, lo que es "una absoluta contradicción" por parte de los jeltzales.

En esta línea, ha asegurado que existe una ley penitenciaria y ha indicado que, si se quiere cambiar, para eso están las Cortes Generales, en las que el PP ha presentado una iniciativa para prohibir los 'ongi etorris', según ha recordado.

La dirigente del PP considera que el Gobierno de Sánchez ha acercado a los presos tras apoyarle EH Bildu en Madrid y sacar adelante los presupuestos del año pasado.

ESTATUTO

La parlamentaria de PP+Cs ha afirmado que son favorables a "profundizar en el autogobierno", pero "otra cosa es que se haga para satisfacer determinadas pretensiones nacionalistas". Además, ha recordado que en Euskadi se ejercen competencias "por encima de muchas regiones avanzadas de Europa".

"Yo reivindico el Estatuto como un instrumento que ha posibilitado ser un punto de encuentro, reflejo de la pluralidad vasca. Por ello, cuando se ponen encima de la mesa fórmulas como un posible nuevo estatus en el que coincidirían Bildu y el PNV en la reivindicación final de una consulta de autodeterminación, de superar el marco jurídico actual, hay que ser muy cuidadosos y cautelosos", ha añadido.

Laura Garrido ha remarcado el propio texto estatutario establece el procedimiento a seguir para su modificación. "Lamento que la fórmula que se quiere buscar aquí no sea esa y sea para satisfacer obsesiones nacionalistas, para caminar hacia la independencia y la autodeterminación, que es el fin compartido por Bildu y el PNV, aunque a veces el PNV juegue al despiste", ha manifestado.

Tras recordar la bases de nuevo estatus acordadas por los jeltzales y formación de dirigida por Arnaldo Otegi la pasada legislativa, que no tuvieron recorrido, ha mostrado su deseo de que sigan "en un cajón". No obstante, ha señalado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pleno de política general del Parlamento Vasco, habló de "reactivar este tema", al igual que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, "en un discurso institucional".

"Las intenciones del PNV están ahí, por mucho que en ocasiones quieran ralentizar los ritmos. El objetivo compartido (entre EH Bildu y el PNV) está ahí y llegará un momento en el que pisen el acelerador. Son dos partidos que compiten por el mismo electorado y, al final, en este tema todo apunta que el PNV apreterá el acelerador, como lo ha hecho históricamente cuando lo ha considerado oportuno y cuando Bildu le presione", ha avisado.

GESTIÓN DE PRISIONES

Laura Garrido cree que "no se interpretaron adecuadamente" las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, cuando aseguró que, si llega al Gobierno central, se devolverá al Estado la transferencia de la gestión de prisiones.

A su juicio, Casado quiso poner el acento en que cómo se gestionarán desde Euskadi las cárceles y ha subrayado que los populares estarán "alertas". No obstante, ha puntualizado que, tal como dijo Carlos Iturgaiz, no se pueden oponer al traspaso de una competencia prevista en el Estatuto, pero sí a que no se haga "de forma adecuada".

En este caso, ha advertido de que la competencia no puede servir para satisfacer las pretensiones nacionalistas o favorecer a los presos de ETA". GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Garrido también ha lamentado "la falta de criterios" del Gobierno Vasco a la hora de gestionar la pandemia y ha dicho que no entienden que, "con unas restricciones más severas", Euskadi "estuviera a la cabeza de los contagios".

Por ello, ha explicado que, en el pleno de control del próximo viernes del Parlamento vasco, volverá a preguntar a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "cómo valora la situación actual" porque la Comunidad Autónoma Vasca "vuelve a estar a la cabeza de los contagios".

"Eso nos lleva a la conclusión de que este Gobierno no ha hecho un análisis exhaustivo de dónde se han podido producir estos contagios. Algo ha fallado porque en otras comunidades están mejor y la situación en el País Vasco vuelve a estar complicada. No se puede hablar de sexta ola, pero está claro que hay un repunte", ha añadido.

SEGURIDAD

Otro tema que, según ha asegurado, preocupa al PP es el de la seguridad, al detectarse "muchas agresiones y conflictos en numerosas calles del País Vasco", y ha recordado el caso de la paliza que dieron el pasado fin de semana a una chica en Vitoria, otros "ataques" a ciudadanos para robarles también en otros lugares, como Bilbao.

Por ello, han instado a alcaldes a abordar este problema y ha asegurado que, en el caso de la capital alavesa, "empieza a haber mucho miedo por la situación de inseguridad". Además, ha realizado un llamamiento al Departamento de Seguridad a atajarlo.