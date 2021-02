El PP lleva mociones sobre la PAC a los Parlamentos regionales para denunciar el "ataque" de Sánchez a los agricultores

Terol afea a Planas hablar de pacto de Estado con la PAC tras su decreto "unilateral": "En el Gobierno falta diálogo y sobra soberbia"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PP ha decidido llevar mociones sobre la Política Agraria Común (PAC) a todos los Parlamentos autonómicos para denunciar el "ataque" a agricultores y ganaderos que supone, a su juicio, el real decreto aprobado por el Gobierno a finales de enero y forzar al ministro de Agricultura, Luis Planas, a negociar con las comunidades autónomas.

Así lo anunciado a Europa Press el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha exigido al Ejecutivo retirar de ese real decreto aquellas cuestiones que van "más allá del reglamento de la PAC aprobado por la Comisión Europea".

El PP ha criticado que, a pesar de que la propia Comisión Europea mantiene los años 2021 y 2022 como un periodo de transición en el que se prorroga las normas actuales de la PAC, el Gobierno aprobase el pasado 26 de enero un real decreto que modifica de "manera unilateral" y sin "dialogar ni negociar" con las CCAA ni con los sectores afectados la aplicación de la PAC dos años antes de lo exigido por la UE.

"RECORTES" EN LAS AYUDAS

Según el PP, el Gobierno aprovecha ese decreto de enero para introducir cambios en "aspectos claves como es el importe de las ayudas" que vienen recibiendo actualmente los agricultores y ganaderos que, según añade, sufrirán "recortes de formas diferentes".

A su entender, se trata de un cambio en "las reglas del juego sin avisar, sin consenso y de forma brusca y precipitada" justo antes de que se soliciten las ayudas de la PAC en este mes de febrero, algo que "genera una gran indefensión".

Terol ha recalcado que la norma del Gobierno es "lesiva en general para los intereses de agricultores y ganaderos". "Lo que no se puede hacer es atacar un sector productivo que es esencial en muchas provincias y pueblos de España. Lejos de apoyar a un sector esencial en la economía lo que hacen es atacarlo con carácter ideológico", ha aseverado.

Además, ha recriminado al ministro que ahora diga en el Senado que confía en llegar a un pacto de Estado con las autonomías para aplicar la PAC. "La pregunta es por qué ha aprobado entonces este real decreto sin hablar con nadie. ¿Me tengo que creer ahora que va a hablar con todo el mundo cuando ha aprobado unilateralmente ese decreto?", ha abundado, para resaltar que en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "falta diálogo y voluntad de consenso y sobra soberbia".

LO QUE PIDE EL PP EN SU MOCIÓN

Por todo ello, el PP plantea en su moción --a la que ha tenido acceso Europa Press-- "negociar y acordar con las CCAA todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación".

Además, propone "eliminar del real decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para 2021 y 2022 respeto a la nueva PAC" y "negociar y acordar con las CCAA los criterios y plazos para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a los agricultores y ganaderos, se haga con consenso, no de forma precipitada y unilateral".

En el texto, el PP también reclama "mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o alternativamente diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, que afecta a los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de introducir modificación alguna".

Terol ha señalado que los responsables políticos del PSOE en Diputaciones y Parlamentos regionales tendrán que decidir ahora con esta moción "si están a favor de los agricultores o ganaderos o a favor de lo que diga su partido político".