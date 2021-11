El PP llevará a la Justicia la utilización en el Senado del término "País Valenciano" para referirse a la C. Valenciana

Narbona defiende el uso de esta terminología por no tener consecuencias jurídicas y recuerda que también se usó cuando el PP tenía mayoría

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PP en el Senado, Salomé Pradas, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario emprenderá acciones legales con el objetivo de que la Mesa del Senado no permita que en las iniciativas se denomine a la Comunidad Valenciana como "País Valenciano".

La Mesa del Senado ratificó, con el beneplácito de un informe de los servicios jurídicos, que se pudiera emplear el término 'País Valenciano' o 'Países Catalanes' en las iniciativas oficiales para referirse a la Comunidad Valenciana, algo que el PP rechaza ya que, asegura, va en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

"Pedimos que los grupos en el Senado se ajusten a la ley y que respeten el Estatuto de Autonomía que representa a todos los valencianos. No podemos pisotear la voluntad de los valencianos y el PP va a defender el Estatuto de Autonomía", ha recalcado Pradas en una rueda de prensa en la Cámara Alta tras la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha anunciado "acciones judiciales" asegurando que se valorarán "todas las posibles", tanto judiciales, penales, administrativas y constitucionales para "defender el derecho de los valencianos" en este asunto que el presidente del grupo territorial del PP en el Senado, Alberto Fabra, ha calificado de "absurdo, innecesario y provocador".

NO SUPONE DESVIACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Precisamente, esta semana el senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado una iniciativa para que se rechacen los documentos oficiales en los que se escriba "Valencia" y "Castellón de la Plana" en castellano.

A este respecto, la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha explicado que esta propuesta se ha estudiado este mismo miércoles, negando así que se haya admitido esta iniciativa por la Cámara Alta.

"Tal cosa es falsa, porque la iniciativa de Mulet la hemos estudiado hoy, y por el mismo criterio que no se ha considerado la reconsideración presentada por el PP, tampoco se ha admitido la reconsideración del senador Mulet", ha aclarado.

Asimismo, ha defendido que, pese a que esta nueva terminología no sea la oficial, su uso no supone "ninguna desviación del principio de legalidad porque no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica", ha remarcado. Además, los servicios jurídicos de la Cámara señalan en su informe que estos términos pertenecen a la libertad de expresión, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En este punto, Narbona ha recordado que en anteriores legislaturas --teniendo el Partido Popular la mayoría de la Mesa-- se utilizaron "en numerosas ocasiones" el término 'Euskal Herria' o 'País Valenciano', sin que en esos casos "hubiera un cuestionamiento" por parte de ningún grupo parlamentario de la cámara.

"No alcanzamos a entender por qué esto ahora se convierte en un problema que incluso lleva al PP a formular literalmente amenazas contra los miembros de la Mesa. Nos parece algo fuera de lugar", ha insistido Narbona. Así las cosas, ha compartido las palabras del presidente del Senado, Ander Gil, y ha pedido "mesura" y "memoria".