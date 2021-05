El PP llevará mociones a los ayuntamientos para que el PSOE se retrate con el "pago político" de Sánchez en indultos

García Egea dice que no se plantean movilizaciones en la calle como defiende Vox y apuesta por la "presión" institucional y judicial.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que su formación llevará mociones a todos los ayuntamientos de España para que el PSOE se retrate ante el "pago político" que, a su juicio, pretende el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al conceder indultos a los líderes del 'procés'. Tras descartar movilizaciones en la calle, ha apostado por la "presión" institucional y judicial en este caso.

"Nos vamos a oponer a los indultos con todos los instrumentos a nuestro alcance y, de hecho, ya le anuncio que vamos a llevar mociones por todos los ayuntamientos de España para que todos los Plenos de las corporaciones puedan manifestarse y dar su opinión sobre este hecho gravísimo que cuestiona además el Tribunal Supremo", ha declarado García Egea en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Tras acusar al Gobierno de querer "reescribir" la sentencia del alto tribunal sobre el juicio del 1-O, ha subrayado que el PP quiere con estas mociones que Sánchez "se dé cuenta de ha perdido el pulso de la calle" y que "ha llegado demasiado lejos" con esos "indultos políticos" que, a su entender, solo buscan su permanencia en La Moncloa.

El dirigente del PP ha recalcado que no se trata de "indultos al uso", en los que "no había contrapartidas para el que indulta", sino que es "realmente un pago político". Es más, ha dicho que si hoy el PSOE "tuviera 200 diputados, toda España sabe que este indulto ni siquiera estaría encima de la mesa". "Por tanto no estamos ante un indulto, sino ante un pago", ha abundado.

"REVOLUCIÓN SILENCIOSA" DE LOS AYUNTAMIENTOS

Al ser preguntado si el PP se plantea movilizaciones contra los indultos como ha anunciado Vox, García Egea ha indicado que "ahora" su partido quiere llevar a las instituciones esta "resistencia cívica contra el pago político de Sánchez". "Creemos que los 8.000 ayuntamientos de España pueden ejercer una revolución silenciosa contra este desafío que ha hecho Pedro Sánchez al Tribunal Supremo", ha manifestado.

El 'número dos' del PP ha subrayado que "todas las vías son buenas para expresar el malestar que se siente contra este Gobierno", pero ha indicado que su formación ha decidido iniciar esta vía institucional para que, aparte del PSOE, otros partidos de corte regionalista como el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel Existe, puedan ofrecer su opinión sobre los indultos.

"Creemos que las mociones es una forma efectiva de conseguirlo, para ver qué votaría el PSOE de García Page y si es algo distinto de lo que puede votar el PSOE de Ximo Puig por el hecho de su cercanía o no de Pedro Sánchez", ha destacado, para añadir que con esta iniciativa de su partido, Sánchez podrá escuchar como "toda España está en contra" de esos indultos como "peaje político" y "a cambio de apoyo parlamentario".

El secretario general de los 'populares' ha indicado que su formación cree que debe "funcionar" esa "presión institucional", así como la presión "judicial" ante una concesión de indultos que, a su juicio, "roza la prevaricación" al querer producirse en contra del tribunal sentenciador.

EL PP, "PREPARADO" PARA RECURRIR EN CUANTO SE CONCEDAN

Ante el debate abierto sobre la legitimación o no del PP para poder recurrir, ha indicado que el Partido Popular va a recurrir al Supremo si se conceden esos indultos. "He escuchado debates sobre la legitimación de un partido político para poder recurrir esto, estés o no estés personado en la causa. Y por tanto, estas cuestiones ya las estamos planteando", ha agregado.

Dicho esto, ha asegurado que el PP está "preparado para que en el momento en que los indultos se concedan, recurrir cualquier vía de todas las formas posibles al Supremo para que los indultos no se lleven a cabo".

García Egea se ha mostrado convencido de que más partidos recurrirán, en alusión a Vox. "Al final, a nosotros nos da igual el protagonismo en este asunto. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley y a eso vamos a empeñarnos durante las próximas semanas", ha apostillado.

"NO SE CON QUIÉN HABLA PEDRO SÁNCHEZ"

Después que Sánchez pidiera a Pablo Casado que apoyara al Gobierno como en su día el PSOE apoyó al Gobierno del PP en la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña, ha recordado que eso salió adelante entonces "porque había tenido la participación del PSOE". Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "no haya consensuado" con el PP "ninguna medida" para afrontar la pandemia.

En este punto, se ha quejado de la falta de diálogo entre Gobierno y PP y ha destacado que este mismo miércoles Felipe González revelaba que "hablaba mucho" con Mariano Rajoy. "No sé con quién habla Pedro Sánchez", ha proclamado.

García Egea ha resaltado que si Pedro Sánchez quiere buscar una solución a Cataluña "lo que tiene que hacer es tender la mano y llamar al PP", en vez de hacer unos "indultos unilaterales como pago por su permanencia" en el poder.

Además, el secretario general del PP ha criticado las declaraciones del jefe del Ejecutivo hablando de venganza y concordia al referirse a los indultos y ha resaltado que "la venganza no existe porque existen las leyes" y "los jueces". Tras asegurar que ese tipo de frases "le pega más" a la vicepresidenta Carmen Calvo, ha indicado que, en cualquier caso, confirma que el Gobierno "ha perdido el pulso de la realidad".

García Egea ha indicado que él se guía por los hechos que demuestran que la vía del procés "sigue abierta" y que iban a "seguir intentándolo" como manifestaron en el debate de investidura de Pere Aragonès. A su juicio, esta batalla la "ha ganado el Estado de Derecho" y "también produce un efecto disuasorio sobre cualquiera que quiera volver a intentarlo".

Tras poner en valor el "exquisito y objetivo juicio al procés", el secretario general del PP ha señalado que "eso no puede borrarlo Sánchez de un plumazo", máxime cuando "no existe arrepentimiento por parte de los culpables".