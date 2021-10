El PP de Madrid reúne la próxima semana a sus órganos de dirección por primera vez tras dar Ayuso un paso adelante

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El PP de Madrid reúne el próximo viernes a su Comité Ejecutivo Regional y a su Junta Directiva por primera vez después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, afirmase públicamente que se presentará a liderar el partido en la región, según han informado fuentes 'populares'.

La formación que preside Pío García-Escudero en Madrid no reúne a su Comité Ejecutivo desde el 13 de mayo, cuando celebraron el resultado "histórico" de las elecciones autonómicas que auparon a Ayuso de nuevo a la Presidencia regional.

Así, será esta la primera vez que la 'cúpula' del partido a nivel autonómico al completo se reencuentre después de que Ayuso anunciara en septiembre por primera vez públicamente que se presentará a liderarlo cuando se celebre el próximo Congreso Regional, que, a su parecer, debería ser cuanto antes.

A raíz de esto, las relaciones entre 'Génova' y la dirigente madrileña no han pasado por su mejor momento, ya que justo después de que la dirigente madrileña expresara sus intenciones, el presidente del PP, Pablo Casado, evitaba darle su apoyo y metía en la pugna al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "En la sala hay dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso", aseveró en un desayuno informativo en presencia de ambos.

Tampoco Almeida se autodescartaba. Señalaba entonces, dejando la puerta abierta por primera vez, que tomaría la decisión de presentarse o no cuando llegara "el momento". Ahora sostiene que no habla de esta cuestión para no avivar "debates".

Por su parte, desde el partido se dejaba claro que no habría adelanto del Congreso, previsto para el primer semestre del próximo año. Isabel Díaz Ayuso reclama que debe hacer pronto ponerse a trabajar bajo una sola voz de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Por el momento, el PP de Madrid continúa presidido de manera interina desde 2018, tras la tormentosa salida de la expresidenta Cristina Cifuentes por la polémica de su máster. García-Escudero es la cabeza mientras que Ana Camíns, secretaria general, es su número dos.

Camíns, diputada en la Asamblea de Madrid y senadora por designación autonómica, ha sonado como posible tercera vía para presidir el PP al margen del poder institucional del Ayuntamiento y la Comunidad.

El secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, que estará presente este viernes en las reuniones de los órganos de dirección, ha defendido que este modelo hasta la fecha "ha funcionado", ya que permite que tanto partido como gobierno avancen.