El PP se niega a responder a las acusaciones de Bárcenas: Lo hemos dicho todo

Madrid, 9 mar (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, anunció que su partido no daría nuevas explicaciones ante las acusaciones de corrupción del pasado, y este martes los portavoces del PP en el Congreso y el Senado se han negado a responder a las preguntas de la prensa ante las nuevas acusaciones del extesorero Luis Bárcenas.

"Espero que no sorprenda en lo sucesivo que no hagamos más comentarios, porque lo hemos dicho todo", ha afirmado en el Senado Javier Maroto y en la misma línea se ha pronunciado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, al afirmar que no van a dar explicaciones, porque "tienen mucho en lo que trabajar".

Maroto, que sí ha apuntado que Bárcenas "ha dado una versión y la contraria", ha recordado que el propio Casado dijo que no darían explicaciones ni emitirían opiniones sobre "asuntos judiciales que afectan a personas que ya no pertenecen al PP".

Aludiendo a la estrategia fijada por Casado, que ambos han dicho compartir, los portavoces del PP no han respondido si el partido tomará acciones ante las acusaciones que afectan a populares que sí siguen en activo, como los senadores Javier Arenas y Pío García-Escudero, que, según el extesorero, habrían cobrado sobresueldos en dinero negro.

"Nuestro compromiso con la ejemplaridad es firme y está ahí", ha señalado además Gamarra, al ser preguntada sobre si Bárcenas ha mentido al acusar al expresidente Mariano Rajoy de cobrar sobresueldos. "No vamos a hablar de este asunto", ha recalcado ante la tercera pregunta sobre el juicio de la caja B.

"Yo especialmente he dicho ya todo lo que tenía que decir al respecto y no voy a añadir más ni en esta pregunta ni en ninguna otra. Ni en esta rueda de prensa ni en ninguna otra", ha reiterado también desde el Senado Maroto.

Bárcenas afirmó ayer en el juicio de la caja B que Rajoy había cobrado sobresueldos en negro y aseguró que un emisario del PP le había ofrecido medio millón de euros para modificar las anotaciones de la contabilidad paralela para sembrar dudas sobre su veracidad y este martes ha acusado a exresponsables del PP de cobardía por no reconocer la financiación irregular.

La próxima semana comparecerá en el Congreso como compareciente en la comisión sobre el caso Kitchen, donde los parlamentarios investigarán una supuesta operación parapolicial que habría buscado eliminar las pruebas de la contabilidad en B y que investiga la Audiencia Nacional, que se negó a remitir la causa, reservada, a la Cámara Baja.