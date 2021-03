El PP no enmendará la ley del CGPJ en el Congreso por no presentar escrito a tiempo

Madrid, 1 mar. (EFE).- El PP no podrá enmendar en el pleno del Congreso la proposición de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que impide que haga nombramientos estando en funciones- porque los populares presentaron fuera de plazo el escrito que mantenía vivas las iniciativas y la Junta de Portavoces no aceptó tramitarlas.

Según el último acta de la Junta de Portavoces a la que ha tenido acceso EFE, el portavoz adjunto del PP en este órgano Guillermo Mariscal planteó la posibilidad de que se aceptara tramitar las enmiendas de su partido a esta proposición de ley para ser debatidas previsiblemente en el pleno de la próxima semana.

Las enmiendas habían sido rechazadas en la Comisión de Justicia y para mantenerlas vivas y poder debatirse en el Pleno del Congreso el grupo parlamentario debía remitir un escrito de mantenimiento de enmiendas en forma y plazo.

Sin embargo varios portavoces de ERC y Más País no dieron su conformidad a ser tramitado dicho escrito y al no existir unanimidad no podrán ser debatidas.

ERC y Más País tomaron en protesta por la ruptura del consenso que habitualmente existe en la Junta de Portavoces y que permite por cortesía parlamentaria que un partido político pueda tramitar una iniciativa cuando se queda fuera de plazo, cambiar preguntas de la sesión de control u otras iniciativas previstas.

Y es que minutos antes, PP y Vox se habían opuesto a que el portavoz de EH Bildu modificara una pregunta al presidente del Gobierno en la sesión plenaria.

El dictamen de ponencia de la proposición de ley del CGPJ -iniciativa del PSOE y de Unidas Podemos- y que fue aprobado el 16 de febrero en la Comisión de Justicia se debatirá previsiblemente la próxima semana según fuentes del PSOE aunque en el pleno no se votará ninguna propuesta de cambio por parte del PP.

El dictamen, que se aprobó con 18 votos a favor, 2 abstenciones (PNV y ERC) y 15 votos en contra, mostró el rechazo frontal del PP, Vox y Ciudadanos al argumentar que esta iniciativa supone una intromisión en la independencia del poder judicial.

La proposición de ley también había levantado asperezas en el órgano de gobierno de los jueces al considerar que vulnera la separación de poderes, por lo que propusieron al Congreso que solicitara un informe a este órgano.

Sin embargo la Mesa de la Cámara Baja no aceptó la petición y recordó recientemente que el CGPJ debe tener "respeto" al Poder Legislativo.

El debate de esta proposición de ley se producirá días después de que se haya roto el diálogo entre el Gobierno y el PP para cerrar un acuerdo en la renovación del CGPJ.