El PP no opina sobre su subida en el CIS porque el "constante uso partidista" que hace Tezanos le quita "credibilidad"

Los de Casado insisten en que el Congreso debe investigar su gestión y Vox confirma que le llevará a los tribunales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha amparado en que el CIS "perdió su credibilidad hace mucho tiempo" para no comentar su barómetro de mayo, en el que el PSOE cae y el PP sube, recortando a 4,5 puntos su distancia de los socialistas. "No se puede dar credibilidad a lo que no puede tenerla", ha dicho, acusando al presidente del organismo, José Félix Tezanos, de hacer un "constante uso partidista" de sus encuestas.

Preguntada si la subida del PP en la primera encuesta tras el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas tiene que ver precisamente con esta victoria, la portavoz 'popular' ha contestado que "lo importante son los proyectos y los equipos".

"Todos tenemos mucho que ver, nada se consigue solo, y las elecciones madrileñas han sido un punto de inflexión", ha admitido, a la vez que ha incidido en que, a su juicio, es evidente que el proyecto de Pedro Sánchez está "agotado" y que ya tiene enfrente una "alternativa posible y necesaria" que lidera Pablo Casado.

Pero Gamarra ha centrado su intervención sobre el CIS en criticar a su presidente. El PP quiere que el Congreso cree una comisión de investigación sobre la gestión de Tezanos y que se someta al organismo demoscópico a una auditoria con expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de esclarecer las "manipulaciones" e incluso "irregularidades" que, a su juicio, ha cometido el organismo desde el desembarco de su actual presidente.

Gamarra ha vuelto a defender la necesidad de relevar a Tezanos al frente de este organismo para que pueda recuperar su "prestigio", tras la constante "arbitrariedad" y "manipulación" a la que, ha señalado, somete a sus estudios desde el nombramiento de su máximo responsable.

EVALUAR SU CAPACIDAD TÉCNICA

La portavoz se ha quejado del "constate uso electoral a favor del PSOE y en contra del PP" que, a su juicio, hace Tezanos del CIS y ha defendido que esa investigación se centre en los nuevos criterios para la elaboración de sus encuestas, en la "intervención" de su presidente en las mismas y en el "uso de dinero público en contrataciones más que dudosas".

El objetivo de la investigación y la auditoría que reclama el PP debe ser, según Gamarra, evaluar la "capacidad técnica" y la "idoneidad" de Tezanos para continuar en su puesto. "La imparcialidad y la objetividad son requisitos imprescindibles al frente de las instituciones, que tienen que servir a la democracia y no a quién esté en el Gobierno", ha sentenciado la dirigente 'popular'.

Tampoco ha comentado los resultados del último barómetro el CIS el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien también ha arremetido contra la gestión de Tezanos, al que ha acusado de "manipular sistemáticamente" las encuestas, un asunto por el que su partido ya avanzó hace días que le llevaría ante los tribunales.