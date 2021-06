El PP no teme quedarse solo en su rechazo a los indultos

Madrid, 18 jun (EFE).- El portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que su partido no teme quedarse solo en su rechazo a los posibles indultos a los condenados del "procés" y no se va a alejar "nunca" de la "defensa del estado constitucional y de su oposición frontal" a otorgar de manera "injusta y arbitraria" la medida de gracia a unos presos que "no se han arrepentido".

Obispos de Cataluña hicieron público el jueves un comunicado en el que apostaban por una "solución satisfactoria que se aleje de actitudes inamovibles que no ayudan a construir armónicamente la sociedad", y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se puso a los indultos si contribuyen a que la situación se "normalice", si bien luego matizó que la CEOE no va a tener una "opinión taxativa" al respecto.

Un día después de todo ello, Martínez-Almeida ha explicado que no tiene la "sensación" de que el PP se esté "quedando solo" en su posición sobre los indultos, entre otras cosas porque "hubo 125.000 personas" el domingo en Colón en la manifestación convocada por la plataforma cívica Unión 78.

"Y en segundo lugar, también, porque aún diciendo, que no va a ser así, que nos quedamos solos, creo que cuando uno se queda solo en la defensa de aquello en lo que cree firmemente como es la legalidad y el estado de derecho, y la convivencia dentro del marco constitucional, merece la pena defender esas posiciones", ha añadido tras presidir un acto del Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha aseverado que el PP y su presidente, Pablo Casado, "no se van a alejar nunca de sus principios".

"Lo diga quien lo diga, o lo pida quien lo pida, el Partido Popular no se va a alejar nunca de la defensa del estado constitucional y de su oposición frontal a unos indultos injustos y arbitrarios", ha terciado en la Asamblea de Madrid durante la segunda sesión del debate de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la región y presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.

García Egea ha apostillado que "cada Gobierno decide sus prioridades" y ha sentenciado que las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no están con las necesidades reales" de los ciudadanos, como "bajar la luz, bajar los impuestos o mejorar la calidad del empleo", sino con "quebrar" la ley y "confrontar directamente" con los tribunales de justicia al promover unos indultos, ha insistido, "arbitrarios e injustos".

Y también le ha dicho al presidente del Gobierno: "A los empresarios hay que escucharlos todo el año" y no "solo una vez" en 365 días.