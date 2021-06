El PP no valora la sentencia sobre la caja b del PP: "No sabemos si es verdad, si está ese fallo ni lo que dice"

Almeida lamenta que pueda haberse filtrado una sentencia que "no se ha dictado" y Beltrán expresa su "sorpresa" porque el PP lo desconoce

El PP ha rehusado este lunes entrar a valorar la existencia de una sentencia de la Audiencia Nacional que acreditaría la supuesta 'caja b' de la formación y que la reforma de su sede de la calle Génova se pagó en negro alegando que el partido desconoce ese fallo porque no tienen notificación y, por lo tanto, no saben "si es verdad" ni "lo que dice" esa sentencia.

La cadena Ser ha informado esta mañana que esa sentencia acreditaría la 'caja b' y ha recordado que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Nacional ha concluido ya sus deliberaciones sobre el juicio relativo a ese dinero negro del partido, que quedó visto para sentencia el pasado 12 de mayo después de practicadas cerca de 30 sesiones.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha expresado su "gran sorpresa" ante el hecho de que antes que "las propias personas que tienen que recibir" esa sentencia, ya esté en manos de un medio de comunicación.

"Cómo voy a valorar yo algo que ni siquiera sabemos si es verdad, si esa sentencia está ni lo que dice la misma", ha declarado a los periodistas Beltrán, quien ha participado en el distrito de Chamberí en la campaña de recogida de firmas que ha impulsado su partido contra los indultos a los líderes del 'procés'.

FUENTES JURÍDICAS DESCARTAN QUE HAYA SENTENCIA EN JULIO

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que no quiere "perder el tiempo" en "comentar una sentencia que no se ha dictado". "Si ya comentarla es complicado, en este caso no tiene ningún sentido y es pérdida de tiempo", ha trasladado a los medios de comunicación desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Además, el regidor ha lamentado "que se pueda haber filtrado el contenido de una sentencia que no se ha dictado", ha agregado que sería necesario "investigar cómo es posible que se filtre una sentencia".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que la Audiencia Nacional no ha empezado a deliberar ni las cuestiones previas y, por lo tanto, descartan que esa sentencia sobre la supuesta 'caja b' del PP pueda estar en julio.

MUDANZA DE LA CALLE GÉNOVA

En cuanto a la mudanza de la sede nacional del PP, situada en la calle 'Génova', Ana Beltrán ha señalado que harán ese traslado y se ha limitado a decir que están "en ello". "No es fácil la gestión de cambio de sede y estamos en ello", ha apostillado.

La pasada semana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya aseguró que los españoles "saben lo que significa una mudanza" y lo que conlleva un "cambio de casa". Además, indicó que con las elecciones madrileñas y la renovación territorial del PP es "lógico que esto se demore un poco".

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado mes de febrero, coincidiendo con el inicio del juicio de la reforma de la sede del PP, que la formación dejaría su histórica sede de la calle Génova, un gesto simbólico para romper con el pasado.