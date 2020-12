El PP no ve en las prioridades de Sánchez "salvar la vida de la gente" tras no acudir a inaugurar un hospital en Madrid

García Egea le acusa de usar el estado de alarma para "adjudicar contratos millonarios" pero no dar "la cara" ante el Covid-19

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del acto de inauguración del hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid evidencia que entre sus prioridades no figura la de "salvar la vida de los españoles". A su entender, "un representante político también se define por su agenda" y "hoy la sanidad no está en la agenda" del jefe del Ejecutivo porque no acude a ese acto inaugural.

"Sinceramente creo que el señor Pedro Sánchez no acudiendo hoy a la inauguración del hospital Isabel Zendal es una forma de dejar claras cuáles son sus prioridades. Y hoy Pedro Sánchez no tiene entre sus prioridades salvar la vida de los españoles o cuidar a la gente", ha afirmado García Egea en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP ha señalado que si cuidar a la gente y velar por la salud de los españoles estuviese en su lista de prioridades, Sánchez estaría "apoyando que se construyan hospitales", que es "algo muy serio y muy importante".

Por eso, ha insistido en que el hecho de que no esté el presidente del Gobierno en ese acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, es una "declaración total de intenciones".

CONTRAPONE LA ACTUACIÓN DE SÁNCHEZ Y LA DE AYUSO

Ante el hecho de que ese acto coincida con la reunión del Consejo de Ministros que preside Sánchez, García Egea ha subrayado que "en otras ocasiones" el presidente no acude y asiste a cumbres coincidiendo con la reunión de su gabinete. "Qué tiene que hacer mejor un representante político que asistir y tender la mano a una administración que ha construido un hospital", ha resaltado.

Tras señalar que este hospital madrileño se ha construido "en tiempo récord" para "reorganizar la sanidad madrileña, que ha sido un referente en esta segunda ola", ha subrayado que mientras que el Gobierno de Sánchez se gasta el dinero en "un 40% de incremento en los gastos de altos cargos" y en "tener 23 ministros", el Ejecutivo madrileño de Ayuso lo dedica a hacer hospitales.

Después de que él mismo haya defendido públicamente que se ponga el nombre de Isabel Díaz Ayuso a ese hospital, García Egea ha asegurado que "se lo merece". "Se lo acabarán poniendo", ha apostillado el dirigente 'popular'.

PIDE UN PLAN NAVIDAD CON UNAS "BASES COMUNES PARA TODOS"

El 'número dos' del PP ha recriminado a Pedro Sánchez que al hablar de impuestos para "subirlos" sí que quiera "tomar el mando" pero para luchar contra el coronavirus haya "dejado a todo el mundo abandonado", cuando debería "dar la cara" ante la pandemia. "La gente ha visto que el Gobierno central se ha escondido y no ha dado la cara", ha apostillado.

Además, ha dicho que el PP confía en que el Gobierno sea "capaz de llamar" y "hablar con los presidentes autonómicos" para consensuar el plan de Navidad con unas "bases comunes para todos" porque "no es lógico que en Ciudad Real se viva una Navidad distinta a la que se vive en un pueblo de Jaén". "Lo que no puede ser es que haya 17 formas de luchar contra un mismo virus, que no entiende de fronteras", ha manifestado.

Dicho esto, ha criticado que el Gobierno esté centrado en adjudicar contratos y no dé la cara contra el virus. "Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez utilice el estado de alarma para adjudicar contratos millonarios, que están adjudicando bajo la excusa del estado de alarma, a un montón de proveedores. Y sin embargo, no utilice el estado de alarma para poner orden y luchar contra el virus", ha afirmado, para añadir que han sido las autonomías las que "han sacado adelante la lucha en esta segunda ola".

"HAN ENGAÑADO CLARAMENTE A ARRIMADAS"

Por otra parte, García Egea ha criticado que la vicepresidenta económica Nadia Calviño diga públicamente que prefería un acuerdo con el PP en materia presupuestaria cuando luego PSOE y Unidas Podemos han vetado enmiendas del Grupo Popular en la Comisión de Presupuestos que afectan a sectores como los autónomos.

Por eso, el secretario general del PP ha criticado que Nadia Calviño venga ahora "con la pose anti-Pablo Iglesias" cuando "está sentada al lado" del vicepresidente Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros.

Finalmente, ha subrayado que se ha podido ver lo que el Gobierno ha hecho con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a la que "han engañado claramente" al "decirle que había una posibilidad para negociar las cuentas públicas con el partido naranja. "Al final ha engañado al partido Ciudadanos pactando con Bildu y con ERC, como tenían previsto hacer. Pedro Sánchez ya sabemos lo que vale su palabra", ha enfatizado.