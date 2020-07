PP pide a Puig que "haga los deberes" y reclame a Sánchez el primer tramo del fondo no reembolsable destinado a Sanidad

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha instado este domingo al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a "ponerse las pilas" y "reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el dinero que retiene a los valencianos procedente del Fondo no reembolsable y de la liquidación del sistema de financiación que tendrían que venir en julio".

Ibáñez se ha referido de esta manera al "compromiso" del Gobierno central de "enviar a la Comunidad Valenciana el primer tramo de los 16.000 millones del Fondo no reembolsable, que irán destinados a la Sanidad de los valencianos" y que "se suman a los 950 millones de la liquidación del sistema de financiación", ha explicado el PP en un comunicado.

El parlamentario 'popular' ha señalado que les "preocupa que estemos a mitad de julio y aún no haya llegado un euro, cuando esa primera parte del Fondo debe ir a reforzar y armar el sistema sanitario valenciano ante un posible rebrote".

Por ello, ha instado al Consell a "no quedarse de brazos cruzados" y "hacer las gestiones para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla la palabra dada y el dinero de los valencianos venga lo antes posible".

En este contexto, Ibáñez ha señalado que "desde el primer momento el PPCV denunció que la parte del Fondo que vendría a la Comunidad Valenciana era insuficiente" porque "no se ajustaba a su peso poblacional". "No solo es insuficiente, es que no hemos recibido ni un euro", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que la Comunidad Valenciana "no recibirá del fondo COVID una cantidad equivalente al peso poblacional casi del el 10,6%, sino casi un punto y medio menos, ya que llegarán 1.470 millones (un 9,2%)".

Así, ha explicado que a este montante se une el 50% de la liquidación del sistema de financiación "que el Gobierno sigue sin enviar a la Comunidad Valenciana" y que "asciende a casi 950 millones de euros que ahora supondrían una válvula de oxígeno para los autónomos, los trabajadores que aún espera cobrar el ERTE, los empresarios o las familias que no llegan a final de mes".