El PP pide al Gobierno que "se aclare" con el salario mínimo y consensúe la subida con sindicatos y empresarios

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha urgido este jueves al Gobierno a que "se aclare y busque el consenso" con los sindicatos y los empresarios para acordar la subida del salario mínimo, así como con las "medidas parche" aprobadas para abaratar la factura de la luz.

Así lo ha trasladado a los periodistas en València después de que la vicepresidenta primera Nadia Calviño haya asegurado que no hay "ningún acuerdo" sobre el SMI, lo que a su juicio demuestra que "desmiente" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Montesinos ha criticado que se trata del problema endémico del Gobierno, "la casa de los líos", y ha afeado que hasta los sindicatos hayan dicho que todavía no hay un acuerdo cerrado y que siguen las negociaciones. "No es normal que los autónomos y los empresarios digan que no se ha hablado con ellos", ha reprochado.

Por contra, ha urgido al ejecutivo de Pedro Sánchez a centrarse en tomar medidas urgentes para abaratar el precio de la luz y ha asegurado que en eso es en lo que está el PP, mediante una propuesta de reforma con la que estiman una rebaja del 20% eliminando impuestos y todos los costes no energéticos.

Ha lamentado además que, mientras el Gobierno está "bloqueado", cae la compra de coches eléctricos y muchas empresas de energías renovables "podrían cerrar por las medidas de Sánchez, que son pan para hoy y hambre para mañana".

Preguntado por si la privatización de las eléctricas durante el gobierno de Aznar pudo motivar la especulación y las puertas giratorias en el sector, Montesinos ha hecho hincapié en que Sánchez es el presidente y él un representante del equipo de Casado: "Ahí están las nuestras; si no quiere escucharlas, el problema lo tiene él".

Es más, ha recordado cuando "Pedro Sánchez pedía dimisiones a diestro y siniestro cuando el precio de la luz subía un 8%" para preguntarse "por qué nadie asume responsabilidades políticas". También ha resaltado que Casado le propuso una reunión hace dos semanas "y la respuesta fue insultar al PP".

"YA NADIE SE CREE EL CIS"

El 'popular', por todo ello, ha exigido al Gobierno que acepte la ayuda de su partido y que de lo contrario convoque elecciones. Al respecto, antes de conocerse los resultados del último CIS que sitúa al PSOE a la cabeza y deja al PP con una estimación de voto del 20,5%, ha criticado que ya "nadie" se cree este barómetro en el que "Tezanos va a salvar al soldado Sánchez".

"No hay manipulación que pueda suplir el desgaste enorme de Sánchez por la factura de la luz", ha aseverado, mientras ha garantizado que en el PP están "preparados y con el equipo necesario para tomar riendas del país, como dicen las encuestas de verdad".