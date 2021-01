El PP pide impulsar la corresponsabilidad en los cuidados desde el Congreso

Madrid, 16 ene (EFE).- El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso que reclama programas para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, asumidos mayoritariamente por las mujeres, y planes para facilitar la vuelta al trabajo de las mujeres que interrumpen su vida laboral por cuidar.

Los 'populares' han presentado esta iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Efe, tras no haber conseguido incluir en los presupuestos una enmienda para repartir diez millones de euros entre las autonomías con los que financiar estas medidas.

La proposición no de ley, que firman las diputadas Auxiliadora Pérez y Marga Prohens, junto a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, denuncia el desigual reparto de la tarea de cuidados y su impacto en la vida profesional de las mujeres, que sufren más desempleo, parcialidad o brecha salarial y que son quienes cogen excedencias para cuidar.

Denuncian además el "coste de oportunidad" que supone para la economía española por la salida parcial o total de las mujeres del mercado -40 millones de horas no trabajadas al año-, así como el "coste laboral y económico de la no profesionalización de estos trabajos no remunerados".

Además, el cambiante mercado de trabajo provoca que las mujeres deban enfrentarse a la obsolescencia tras períodos largos de interrupción laboral.

Una situación que, asegura el PP, se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus, donde la mayor carga doméstica -docencia en las casas o imposibilidad de externalizar estas tareas- ha recaído sobre todo en ellas aún en las familias donde padres y madres trabajan. La dificultad para conciliar aumenta con la covid-19.

El PP aboga por una nueva cultura empresarial con base en la igualdad de género, promocionar el liderazgo femenino, o promover programas de reciclaje laboral para facilitar el retorno al empleo y de reorientación laboral, propuestas que recoge en su PNL.

También defienden los incentivos para la contratación de estas mujeres o apuestan por la flexibilización de horarios, el fomento del teletrabajo o por establecer períodos de adaptación y de formación especializada -por ejemplo de nuevas tecnologías- para las mujeres que regresan al mercado laboral.