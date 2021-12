El PP pide a Sánchez que condene los ataques de su Gobierno en el caso Juana Rivas

Madrid, 11 dic (EFE).- El consejero madrileño y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a condenar ataques y "exabruptos antidemocráticos" contra el Poder Judicial de miembros de su Ejecutivo por el auto de un juez de Granada que ha decidido mantener en prisión a Juana Rivas.

Juana Rivas recurrirá en apelación el auto que le deniega salir de prisión

Saber más

"Nuevo ataque al poder judicial de un Gobierno que sólo recuerda que nadie está por encima de la Ley cuando conviene a sus intereses y obsesiones", ha escrito López en su cuenta de Twitter acompañado de una noticia con el titular "La huida hacia delante del Gobierno: critica al juez y tacha su auto de violencia institucional".

López se refiere a las declaraciones, también en redes sociales, de altos cargos del MInisterio de Igualdad después de que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, acordara que no procede suspender la pena de prisión que le fue impuesta pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial.

"En el día de los DDHH es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del Indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido. Es violencia institucional. Estamos contigo, Juana", tuiteó este viernes la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en un mensaje retuiteado minutos después por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también reaccionó en Twitter: "No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena. No se puede imponer la ideología misógina a la ley".

A juicio de secretario de Justicia del PP, el presidente Pedro Sánchez "debe condenar los exabruptos antidemocráticos y romper con el radicalismo que los inspira o perderá la dignidad que le queda".