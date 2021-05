El PP pide a Sánchez que escuche a González y advierte que si concede los indultos perderá la "dignidad y la vergüenza"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que escuche al expresidente Felipe González hablar sobre los indultos al tiempo que ha advertido que, de conceder la medida de gracia, perderá "la dignidad y la vergüenza".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Gamarra ha señalado que hay "una clave" a la hora de tomar una decisión, que es la "lealtad". El propio González aseguró este miércoles que la solución del problema catalán pasa por la "lealtad constitucional" que ha de ser "siempre recíproca".

Así las cosas, la dirigente 'popular' ha instado a Sánchez a "renunciar al indulto", un premio para los que "han puesto en jaque el modelo de convivencia". De no hacerlo, ha sostenido Gamarra, el jefe del Ejecutivo entrará en una "huida hacia delante que tendrá sus consecuencias para él, aunque no lo crea".

"Lo que va a perder es su dignidad, la dignidad y la vergüenza del PSOE y también le va a llevar a perder las elecciones", ha insistido la portavoz parlamentaria, que ha dejado claro que la motivación de los indultos a los líderes del 'procés' no es lograr una "utilidad social", sino ganar "tiempo en Moncloa".

"Eso tendrá", ha continuado Gamarra, una "respuesta judicial y una acción política" por parte del PP. "Que no se equivoque Sánchez, porque a él los golpistas, sus socios en el Congreso, le plantean que elija entre la dignidad o las elecciones", ha añadido.

LA MESA DE DIÁLOGO, EL PEAJE DE SÁNCHEZ POR LLEGAR A MONCLOA

En este contexto, la portavoz del PP se ha referido al informe del Tribunal Supremo, que se ha expresado en contra de indultar a los presos independentistas. "Si por algo se caracteriza el informe es por la contundencia del mismo, que no deja ningún lugar a la duda. No hay arrepentimiento, no sería una medida que se ajustara a la equidad", ha recordado Gamarra.

Así, la portavoz en la Cámara Baja ha incidido en que la búsqueda de una solución en Cataluña pasa primero por "el cumplimiento y el respeto al marco democrático". Por ello, ha reclamado a Sánchez que no se abandone a los catalanes constitucionalistas "con unos indultos inaceptables".

Preguntada sobre si el PP anularía la mesa de diálogo con el Govern, Gamarra ha explicado que "una cosa es el diálogo" con un Ejecutivo autonómico y "otra cosa es" el marco de una mesa "para abordar cuestiones que nada tienen que ver con los problemas de los catalanes", sino con las cuestiones de unos políticos "que han usado mal las instituciones y han acabado condenados".

A su juicio, la mesa constituida por PSOE y ERC "no tiene como objetivo" el futuro de los catalanes, sino el "cumplimiento por parte de Sánchez" de sus "compromisos adquiridos para seguir en Moncloa", que son la "independencia y la amnistía o el indulto".

En definitiva, Gamarra se ha mostrado partidaria del "diálogo" con el Govern pero "pensando en las competencias que ellos gestionan y en cómo llevarlas a cabo para que redunden" en los ciudadanos catalanes.