El PP pide a Sánchez exigir a Aragonés que vaya a la Conferencia de Presidentes, que no puede ser un "Aló Presidente"

Montesinos avisa que dar "plantón" es una "falta de respeto" a las demás CCAA y cree lo hace porque "tiene línea directa" con Moncloa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "llame al orden" al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para que acuda a la Conferencia de Presidentes que se celebra el 30 de junio en Salamanca. Además, ha subrayado que el Gobierno no puede pretender que ese foro se convierta en un "Aló Presidente" y "una foto con mucha pompa" pero "nada más".

En declaraciones a los medios en su visita al municipio zaragozanode La Almunia de Doña Godina, Montesinos ha asegurado que la Conferencia de Presidentes carece de orden del día y de reuniones preparatorias, algo que, según ha dicho, ha despertado "el clamor y la indignación" de distintos presidentes autonómicos, no solo del PP.

El dirigente del PP lo ha achacado a que el jefe del Ejecutivo está centrado solo en la "propagada". "Quiere devolvernos a esos 'Aló Presidente', en los que Sánchez hablaba mucho pero no coordinaba nada con las comunidades autónomas", ha afirmado, para recalcar que ese foro no puede convertirse en "una foto con mucha pompa y nada más".

Montesinos ha recordado las declaraciones de Sánchez en el pasado hablando de cogobernanza y le ha preguntado por qué ahora "no habla con los presidentes autonómicos". "¿Por qué no colabora? ¿Por qué no coordina?", ha reiterado, para exigirle deje de "echar balones fuera" y "mirar para otro lado".

"ACUERDOS OCULTOS Y SECRETOS CON SÁNCHEZ"

Además, Montesinos ha reclamado a Sánchez que exija a Aragonés que acuda a esa cita. "¿Qué es eso de que no vaya?", se ha preguntado, para subrayar que el presidente del Gobierno debería llamar "al orden a su socio preferente".

El responsable de Comunicación del PP ha indicado que dar "plantón" al resto de comunidades sería una "falta de respeto" a sus homólogos que "no se debe aceptar". Es más, ha dicho que esa ausencia de Aragonés "rompe la igualdad de todos los españoles y la solidaridad nacional".

A su entender, el presidente de la Generalitat actúa así porque "sabe que tiene una línea directa, bilateral y acuerdos ocultos y secretos con Sánchez, que no ha explicado a los españoles". "Menos España multinivel y más llamar al orden al presidente catalán", ha abundado.

LA PRESENCIA DE URKULLU, TAMBIÉN EN EL AIRE

Al ser preguntado por el hecho de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco haya confirmado si irá a la Conferencia de Presidentes, Montesinos ha señalado que "la responsabilidad es de Pedro Sánchez" porque es quien convoca esa reunión. "Sánchez ha hecho una dejación de funciones tremenda, porque no hay reuniones preparatorias ni orden del día", ha agregado.

Dicho esto, ha insistido en que "la responsabilidad es de Sánchez" y ha añadido que si hay presidentes que no creen "en la solidaridad nacional y la igualdad de todos los españoles, será Sánchez el que deberá hablar con ellos".

A renglón seguido, ha denunciado que Sánchez esté llegando a acuerdos con partidos que tienen "como objetivo romper la igualdad de los españoles y la soberanía nacional". "El PP va a ser el pegamento de la España constitucional y vamos a reivindicar y fortalecer las instituciones ante un presidente que lo que hace permanentemente es erosionarlas cuando no le gustan lo que dicen", ha manifestado.

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO PISA LA CALLE EN ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, Montesinos ha recalcado que el jefe del Ejecutivo solo pisa la calle en Nueva York y Los Ángeles, porque al llegar a España" se encierra en Moncloa". "Hace muchos meses que los españoles no han visto a Sánchez pisar la calle, porque si lo hiciera se daría cuenta de que tiene un pie fuera de Moncloa", ha declarado.

Finalmente, ha afirmado que los españoles ya no se creen "las mentiras y la gestión ineficiente" de Sánchez, y le ha emplazado de nuevo a convocar elecciones, en un momento en el que, según ha destacado, las encuestas coinciden en que Pablo Casado será presidente del Gobierno.