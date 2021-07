El PP pide que Sánchez no reciba a Aragonés si evita la Conferencia de Presidentes

Madrid, 26 jul (EFE).- El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no acude el viernes a la Conferencia de Presidentes, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería mantener la reunión bilateral prevista entre ambos mandatarios, “por puro respeto a las instituciones”.

Aragonés ha rechazado acudir a esta XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebrará el viernes en Salamanca, porque, según explicó el catalán la semana pasada, su intención es mantener una interlocución bilateral con el Ejecutivo central, y cree que el encuentro con todos los dirigentes solo es un acto "simbólico".

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reactivará el próximo lunes 2 de agosto en Madrid, y para septiembre está previsto que se reúna la mesa de diálogo sobre Cataluña, creada por ambos gobiernos a principios de 2020, pero que solo celebró una reunión antes de que el estallido de la pandemia de covid paralizara sus trabajos.

En una entrevista en Onda Cero, Almeida ha dicho este lunes que Sánchez “representa al conjunto de los españoles, no solo a catalanes”, y que debería hacer “un ejercicio de dignidad” y decirle a Arágones que “o va a Salamanca o no habrá reunión unos días después solo con la Generalitat, porque no se puede permitir que se ofenda la dignidad del conjunto de los españoles”.

No obstante, Almeida ha considerado que “poco se puede esperar” de esta reunión de representantes autonómicos, porque no se han celebrado las reuniones preparatorias a las que alude su reglamento.

Por ello, se ha preguntado “qué sentido tiene” escuchar los discursos de los representantes sin haber tenido un debate previo, en un formato de encuentro que es “muy poco operativo y ejecutivo”.