PP pide a Sánchez una oficina "independiente" para gestionar los fondos europeos y evitar el "clientelismo"

CÁCERES, 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha reiterado la petición de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que cree a nivel nacional una oficina "independiente" para gestionar los fondos europeos que llegarán al país como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Con ello se podría evitar el "clientelismo" y la "gestión caciquil" en la que, según indica, el Ejecutivo nacional pretende practicar a la hora de decidir los proyectos beneficiarios de dichos fondos. "El dedo de Sánchez decidirá dónde se invierte" el dinero, ha espetado el 'popular', que ha reclamado una gestión "limpia y clara" para los fondos europeos que llegarán a España por la Covid-19.

En este sentido, ha criticado el "oscurantismo" y "no hacer caso a la oposición" en la gestión de los fondos europeos que a su juicio practica la Junta de Extremadura y que, ha dicho, "es exactamente lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez" a nivel nacional, que "ha puesto en peligro la llegada" de dicho montante "porque el real decreto que regula la gestión de esos fondos europeos va en contra del reglamentoq ue ha aprobado la Comisión Europea para estos fondos" en cuanto al "control" de los mismos.

"Pedro Sánchez diseñó un real decreto en el que no existe ningún tipo de control", ha lamentado el 'popular', quien ha propuesto aprovechar los fondos europeos para un Plan de Modernización de Instalaciones Hosteleras y Turísticas y que la digitalización sea ya "una realidad" fundamentalmente en zonas rurales para que las empresas "puedan adaptarse al siglo XXI que ha cambiado tanto la forma de trabajar e incluso de vivir".

De este modo se ha pronunciado en una rueda de prensa telemática este viernes en Cáceres, donde acude a "escuchar" propuestas del sector turístico y hostelero para afrontar las consecuencias de la crisis de la Covid-19, y donde ha pedido que "a ingreso cero, impuesto cero" para los mismos.

"Muchas empresas y autónomos están ya al límite de la subsistencia", y "es difícil de entender si no lo permites abrir la caja para tener ingresos cómo le obligas a abrir la caja para pagar impuestos", ha señalado el 'popular', que ha criticado que mientras tanto el PSOE "anuncia una subida de la cuota de los autónomos".

Con ello, ha defendido que el sector de la hostelería, el comercio y el turismo necesitan "ya ayudas directas", porque "no estamos ya ante un problema de liquidez" sino "ante un problema de solvencia". "Hoy las empresas necesitan ayudas directas, si no no van a ser capaces de devolver los créditos ICO, de reincoporar a los trabajadores en ERTE y muchas de ellas estarán abocadas al cierre", ha espetado.

"No entendemos cómo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no se toman medidas cuando todo el mundo viene reclamando inyectar ayudas directas a estas empresas" para "mantener los negocios", ha recalcado Jaime de Olano.

MONAGO PIDE DISEÑAR JUNTOS LA ESTRATEGIA EN LOS FONDOS

Por su parte, tras incidir en que al turismo, el comercio y la hostelería "no se les puede culpabilizar de la situación" de la Covid-19, después de que Extremadura haya registrado un "pico inasumible" de incidencia de Covid durante algún tiempo, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha pedido a la Junta que tenga "humildad" y "escuche" a la oposición y las propuestas que ésta pueda plantear para "paliar la crisis".

Así, ha defendido que dichos sectores "no deben abrir la caja para tener que pagar el nivel de impuesto que en este momento hay" si han estado "tiempo sin abrir la caja" para ingresar, y tras lo cual ha defendido que la pequeña empresa y autónomos que "todavía están en pie" necesitan "ayudas" y "propuestas viables".

"Si las medidas hasta ahora no han tenido su fruto bien haría el gobierno extremeño en tener humildad, no escudarse en la mayoría absoluta y escuchar a la oposición", ha señalado Monago, quien ha dicho que la Junta de Guillermo Fernández Vara "no escucha a la oposición" y "está ausente" porque "la autoridad delegada ha delegado en otra persona y está ausente".

En este sentido, Monago ha considerado que "es un momento en estos instantes para remar todos juntos" y "bien haría Fernández Vara en reunirse con la oposición para los fondos de recuperación y resiliencia" porque "no sabemos cuánto vendrá a Extremadura" de unos fondos que "van a cargo de deuda" y que, a su juicio, "entre todos" habría que "diseñar" la propuesta de proyectos beneficiarios de los mismos.

"El dinero que llegue a Extremadura, el que sea, que será poco sin duda conociendo al Ejecutivo extremeño, vamos a tener que pagarlo con las próximas generaciones", ha dicho el 'popular, quien por eso apuesta por construir entre "todos" las "alternativas" para superar la crisis.

En todo caso, Monago ha considerado que Extremadura "va tarde" en cuanto a los proyectos susceptibles de acogerse a los fondos por la Covid-19. "Veo que todo el mundo está con proyecto con nombre y apellido pero en Extremadura "vamos tarde" porque en Moncloa ya hay mucha gente haciendo cola y algunos ya han pasado dentro a pedir lo suyo", ha dicho, mientras que en Extremadura "no hemos decidido en qué vamos a gastar" los fondos de la UE.

De esta manera, y tras pedir que la Junta aclare cuáles son los proyectos que a su juicio necesita Extremadura, ha explicado que él propone que los fondos europeos por la Covid-19 se destinen a iniciativas en la región relacionadas con el sector agroalimentario y agroindustrial, así como también a otros "afectados por la pandemia" como la hostelería, el turismo y el comercio, además de a propuestas relacionadas con la formación y la educación porque "el mundo es digital, exige nuevas competencias".

PROPUESTAS DE RAFAEL MATEOS

Finalmente, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido también la importancia de poner "sobre la mesa soluciones" a los "problemas" que padecen sectores que "peor lo están pasando" por la Covid-19, como el turismo, máxime teniendo en cuenta que "el turismo representa en Cáceres un valor importantísimo" y "Cáceres es la capital del turismo en Extremadura".

Así, ha subrayado que desde el PP buscarán "poner sobre la mesa soluciones" a los "problemas" con medidas que "ayuden a salir de la situación" a sectores como el turismo, el comercio o la hostelería, a diferencia de un PSOE y un gobierno local en Cáceres que "están desaparecidos" y "viven en una realidad paralela", ha afirmado.