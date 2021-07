PP pide a Sánchez que pasee por las calles de España para ver que "sus prioridades no son las de la mayoría" de vecinos

PPCV censura que "la izquierda ha abandonado a los más desfavorecidos" y destaca que "la brecha social se agranda en la Comunitat Valenciana"

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que al igual que ha hecho recientemente en Estados Unidos, pasee por las calles de España para ver que "sus prioridades no son las de la mayoría" de vecinos. Ha dicho que las preocupaciones de los españoles son "las colas del hambre, la escandalosa subida de la luz o no llegar a final de mes" y ha lamentado que eso "no quiere verlo" el jefe del Ejecutivo central.

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar en València el reparto del Banco de Alimentos hecho en el campo de fútbol de Mestalla junto al presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, y otros representantes de esta formación.

"Sánchez se ha paseado en las últimas horas por las calles de Nueva York con todo su séquito gubernamental. Me parece muy bien", pero "que se dé también un paseo por Mestalla, que venga a València y que patee las calles de todas las ciudades de España, que escuche a los vecinos y se dará cuenta de que sus prioridades no son las de la inmensa mayoría de los españoles", ha expuesto.

Montesinos ha apuntado que si el presidente del Gobierno hiciera lo que le plantea "escucharía que las preocupaciones de los ciudadanos son las colas del hambre, la escandalosa subida de la luz o no llegar a final de mes". "A ver si se entera ya este gobierno de cuáles son las preocupaciones reales de los valencianos y de los españoles, que ya están hartos de que Sánchez se dé paseos por Nueva York y no pise la calle en València o en el conjunto de las ciudades españolas", ha agregado.

El representante del PP, que ha asegurado que "el Gobierno de España cada vez está mas alejado de la España real", ha afirmado que su formación estaba este jueves "donde debe estar: visualizando lo que se debe visualizar", según ha indicado, una "realidad incómoda para Pedro Sánchez".

"Tenemos que estar aquí para que se pueda dar fe de que esta España existe y de que los gobernantes de nuestra España no quieren verlo. Hay muchas personas que pasan hambre, muchas personas que están pendientes de la hora para ver cuándo ponen la lavadora. Eso está pasando hoy aunque el gobierno de Sánchez no quiera verlo. Es necesario ver la realidad de la España que hoy vivimos", ha insistido.

"Esta fotografía de España existe, esta fotografía de Valencia es real", ha aseverado Pablo Montesinos. Ha comentado que la visita al reparto de alimentos por parte del Banco de Alimentos en el estadio de fútbol de Mestalla ha servido también al PP para ver "la solidaridad" de esta entidad y "el trabajo que hacen los voluntarios", tras lo que ha expresado "agradecimiento".

Montesinos y Mazón se han sumado a la reivindicación que tras la visita ha hecho el presidente del Banco de Alimentos de Valencia, Jaime Serra, que ha criticado "la falta de apoyo" institucional a esta entidad a pesar de que ofrece "cobertura a unas 62.000 personas todos los meses". "Nuestras primeras autoridades están un poco fuera de juego", ha censurado --ha mencionado al Ayuntamiento de València, a la Generalitat y a la Diputación de Valencia-- tras lo que ha reclamado respaldo para seguir adelante.

Carlos Mazón ha censurado que "la izquierda ha abandonado a los más desfavorecidos" y ha pedido más apoyo hacia entidades benéficas como el Banco de Alimentos, así como la puesta en marcha de "políticas sociales efectivas con menos palabras y propaganda y más hechos".

"SENSIBILIDAD"

El presidente del PPCV ha aseverado que "la brecha social se está agrandando en la Comunitat Valenciana y más con la Covid". "Queremos agradecer la labor que realizan todos los implicados en el Banco de Alimentos y lanzamos un mensaje a las instituciones: hay que tener sensibilidad y la prioridad está donde está. Hay que ayudar a esta gente, echar una mano a estas personas necesitadas", ha subrayado.

Mazón ha asegurado que "el pueblo valenciano es un pueblo solidario" y ha pedido que "instituciones como el Ayuntamiento de València o la Generalitat tengan esa sensibilidad y no les den la espalda" a quienes más ayuda necesitan. Ha resaltado que "a las familias vulnerables que ya existían antes de la pandemia se suman quienes han perdido el trabajo y no tenían ahorros o los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, la mayoría sin apenas ayudas".

El responsable del PPCV ha afirmado que esta formación seguirá "poniendo el acento en los que más lo necesitan". "La dirección nacional del PP, en la persona de Pablo Montesinos, y el PPCV estamos alrededor de esta iniciativa y pedimos expresamente apoyo a las entidades sociales", ha declarado.

Carlos Mazón ha considerado que el Gobierno valenciano --conformado por Compromís, PSPV y Unides Podem-- ha abandonado a los más desfavorecidos, dejando a su suerte a los más necesitados que, con la pandemia y la crisis sanitaria, se encuentran desasistidos y desesperados, con graves problemas para hacer frente a los gastos de alimentación a nivel familiar". Ha apuntado que "el porcentaje de población valenciana en riesgo de pobreza o exclusión social está ya en el 29% en 2020".

"MENTIRA SISTEMÁTICA"

Por otra parte, Pablo Montesinos ha criticado que Pedro Sánchez haya "llevado su acción de gobierno la mentira sistemática". "Dijo que nunca pactaría con Bildu, que bajo ningún concepto indultaría a los que dieron un golpe a la legalidad o que no se sentaría con los separatistas", ha expuesto.

Tras ello, el responsable del PP ha dicho al jefe del Ejecutivo central que "si tan seguro está de su acción de gobierno y satisfecho de lo que está haciendo en el Gobierno de España que convoque elecciones" para que los españoles puedan opinar "sobre sus mentiras y su gestión ineficaz".

"UNA EVIDENCIA"

Por su parte, Mazón, preguntado por si cree que el jefe del Consell, Ximo Puig, se ha "podemizado" como ha dicho la portavoz de Unides Podem en Les Corts, Pilar Lima, ha opinado que "empieza a ser una evidencia". "El proceso por el que vemos al presidente de la Generalitat hace que no discrepe yo demasiado de lo que dice que acaba de decir la responsable de Podemos", ha respondido.