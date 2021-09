PP pide a Sánchez que "plagie bien" todas sus medidas para reducir precio de la luz y censura que "aquí no dimita nadie"

ALMERÍA, 17 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha aconsejado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "plagie y copie bien" las medidas que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa para abaratar el precio de la luz y ha censurado que en el Ejecutivo nacional no dimita "nadie" ante lo que está ocurriendo con la factura eléctrica.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Almería para presentar la campaña SánchezApagaYVete, ha considerado que ante la situación por la que atraviesa España en este momento, la única salida que tiene Pedro Sánchez es dimitir, sobre todo, porque esa recuperación justa de la que presume "se aleja mucho de la realidad" y organismos internacionales están diciendo que hasta el año 2023 no se recuperará la riqueza y el PIB nacional que teníamos antes de la pandemia del coronavirus.

Mientras, según ha agregado, en este país hay casi cinco millones de personas que quieren trabajar y no pueden; más de 227.000 autónomos que están en cese actividad; 400.000 personas que no computan en las listas del paro pero que no pueden trabajar, y 340.000 personas aún en ERTE. Además, según ha apuntado, el ingreso mínimo vital apenas ha llegado a un tercio de los solicitantes y cientos de miles de autónomos y pymes se quedan fuera de las ayudas del Gobierno mientras tienen que asumir sobrecostes en el precio de la luz.

"Hoy tenemos el tercer dato histórico en incremento del precio de la luz, que se sitúa en más del 240 por cieno de incremento de un año a otro en el precio de la luz que pagan todos los españoles", ha denunciado el dirigente popular, quien ha recodado que cuando la luz se incremento un 8 por ciento durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente, Pedro Sánchez no dudó en pedir su dimisión.

Se ha preguntado qué debería hacer ahora Pedro Sánchez, con un incremento del precio de la luz de entre el 240 y 280 por ciento en cuatro meses: "Pedro Sánchez y su Gobierno han demostrado ser unos incapaces y si no saben, no quieren o no pueden, que se aparten y dejen paso al PP".

Ha explicado que el PP propone recortar la factura de la luz de los españoles en 9.000 millones de euros, un 20 por ciento menos de factura de la luz mañana mismo, y ha instado a Sánchez a "plagiar y copiar bien todas las medidas" que los populares están poniendo sobre la mesa para afrontar este problema.

Según González Terol, el Gobierno central ha ingresado en los últimos cuatro meses por el incremento del precio de la luz unos 11.000 millones más y, en cambio, se niega a ayudar a pagar la factura a pymes, autónomos y empresarios, así como a los regantes y agricultores de provincias como Almería.

Por su parte, el secretario general del PP de Almería y alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que en estos momentos tan complicados, el Partido Popular está demostrando que está "a pie de calle, mirando a la cara a los almerienses y pendiente de sus problemas y preocupaciones", entre las que se encuentra la subida de la luz que padecemos los españoles y los sectores productivos, y que no es una cuestión "ideológica, de género o de cuotas, sino una triste realidad que lastra la economía almeriense, andaluza y española".

Ha denunciado que el Gobierno central ha hecho del "aire acondicionado, de la lavadora o de la nevera artículos de lujo" y por eso el PP quiere trasladar el mensaje a los ciudadanos de que somos consciente de esta preocupación y que vamos estar a su lado, trabajando con una batería de medidas que puedan paliar esta difícil situación.