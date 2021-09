El PP contra la portavoz del Gobierno: "No conoce nada" del CGPJ y "repite" el argumentario que le hacen otros

Enrique López cree que el Gobierno tiene "una postura arcaica" y no entiende las razones para no cambiar el modelo de elección

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado que las expresiones de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial , Isabel Rodríguez, son "propias" de un "argumentario que le ha hecho alguien" y piensa que "está claro" que "no conoce nada" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se ha expresado sobre las declaraciones de la portavoz, quien acusó al PP de estar "boicoteando y secuestrando" los cumplimientos constitucionales en relación a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Repite lo que le han dicho", ha señalado López.

López ha considerado que el Gobierno tiene una "postura arcaica de los años 80" sobre el sistema de elección del CGPJ y asegura que no entiende las razones por las que no quieren un sistema como, según recuerda, pide Europa. "La izquierda huye de la ley como los gatos del agua", ha reprochado.

PIDE A SÁNCHEZ QUE SE ASESORE MEJOR

Es por ello que ha pedido al Gobierno que "reflexione" para que se pongan "donde tienen que ponerse" que, a su juicio, es en el lugar de lo que exige Europa y la Constitución.

Concretamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que "se asesore mejor" y que "acierte más" para negociar sobre la renovación del Poder Judicial. "Inicie lo que tiene que iniciar", ha insistido López.

En esta línea, el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior e la Comunidad de Madrid, ha opinado que el retraso en la renovación del CGPJ "lastra" la imagen de independencia de los jueces a quienes, según su criterio, "nunca les ha temblado el pulso" a la hora de tomar una decisión, aplaudiendo así la independencia de los magistrados españoles. "Lo triste es que la imagen se esté contextualizando en un proceso político", ha trasladado.

ADMITE QUE EL PP NO SIEMPRE LO HA HECHO BIEN

López ha recordado que el PP no cambió el modelo de elección de jueces cuando tenían la mayoría en el Congreso de los Diputados, por lo que ha admitido que no siempre han hecho "bien las cosas". A pesar de ello, ha indicado que cuando su formación gobernaba no había "riesgo" de que políticos "antisistema" como, a su juicio, es Unidas Podemos llegaran a órganos institucionales.

Además, ha añadido que Europa ha cambiado sus preocupaciones y que las dudas sobre la separación de poderes ocurre hace tres años, momento en el que los 'populares' ya no estaban en el Ejecutivo.

Finalmente, López ha apuntado que en este momento hay que decirle a Bruselas que van a cambiar, por lo que ha pedido al resto de partidos políticos que hagan "un esfuerzo" para renovar el CGPJ.