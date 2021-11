PP-A: "El PSOE de Espadas celebra un congreso sin autocrítica pese a estar condenado y en la oposición"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del Partido Popular en Andalucía, Toni Martín, ha criticado este domingo que el Partido Socialista celebre este fin de semana su congreso regional "sin la más mínima autocrítica, al no presentar ningún balance de gestión y pese a estar condenado y en la oposición".

En una rueda de prensa en Sevilla, Martín ha asegurado que "no pueden hacer balance de gestión el equipo saliente porque el mayor logro que tienen es perder del gobierno de la Junta tras 37 años y porque tienen un pasado condenado por corrupción y con un pie en la cárcel".

Por el contrario, ha destacado que en el próximo congreso del PP Andaluz "habrá un balance de gestión del equipo que, por primera vez, ha traído el cambio a Andalucía". "Además, está demostrando que el cambio funciona y que está transformando nuestra comunidad en una tierra de crecimiento, empleo y oportunidades", señala en un comunicado.

Martín ha explicado que este congreso socialista "podía haber sido de autocrítica, de reconocimiento de errores y de pedir perdón a los andaluces por el inmenso daño que han hecho a Andalucía tanto por los casos de corrupción como por la ineficacia que nos tuvo a la cola de casi todos los indicadores socio económicos durante décadas". Ha asegurado que "es una nueva oportunidad perdida" ante "la asombrosa capacidad que tienen algunos para no dar explicaciones nunca de lo que han hecho mal".

Además, ha incidido en que las cosas "se hicieron tan mal que 20 años de gobiernos socialistas terminaron en el banquillo de los acusados y condenados por despilfarrar el dinero público, por comprar votos, por colocar a amigos en sus chiringuitos y por gastar el dinero público en prostíbulos, juergas y cocaína".

Ha afirmado que tenía la idea de que "en sus reuniones internas harían examen de conciencia y depurarían responsabilidades para que no vuelvan a ocurrir cosas así", pero ha lamentado que se celebre el congreso del PSOE-A y "no dediquen un solo segundo, ni una sola palabra, nada de nada, a analizar qué paso, quiénes fueron, dónde está el dinero y quienes daban las órdenes directas de despilfarrar el dinero de esta manera".

"Tampoco se atreven a hacer este balance porque este PSOE de Juan Espadas es el mismo PSOE de siempre. Han cambiado algunas caras y tienen la intención de seguir desarrollando las mismas prácticas a la menor oportunidad que tengan. De hecho, Espadas ya formó parte de los gobiernos de los expresidentes condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sus padrinos políticos están condenados por el caso de los ERE a la cárcel y a inhabilitación", ha insistido.

En su opinión, "el de Juan Espadas no es un nuevo PSOE, es una vuelta al pasado, una huida hacia atrás, al viejo PSOE de siempre que no pide perdón, sin humildad, y entregado no a Andalucía, sino a Pedro Sánchez". Además, ha reiterado que este PSOE andaluz "no es más que una delegación de Pedro Sánchez, un presidente que viene de nuevo a Andalucía a mentir, como ya hizo el sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

"Viene para dar órdenes a su delegado, porque aquí hace mucho tiempo que el PSOE perdió su autonomía y es una franquicia para que Sánchez pueda seguir en su sillón aunque sea maltratando a los andaluces con deudas millonarias y con recortes de 2.300 millones de euros en los presupuestos", ha concluido.