El PP quiere que una comisión de investigación del Congreso aclare si la ayuda a Plus Ultra va a acabar en Podemos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado este miércoles en el Congreso su propuesta para crear una comisión de investigación sobre la ayuda de 53 millones que la SEPI ha concedido a la aerolínea Plus Ultra, que según los 'populares' está vinculada con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El objetivo de la iniciativa, según ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, es aclarar que ese dinero público no acabe en manos de Podemos.

En el escrito, firmado por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se señala que la ministra de Hacienda "faltó a la verdad" en sede parlamentaria cuando se le preguntó por dicho asunto, dado que con la información pública disponible hasta el momento "se puede afirmar que Plus Ultra es una compañía que no cumple varios de los requisitos exigibles".

Así, el Grupo Popular precisa que es una empresa española pero con un peso importante de capital venezolano y panameño que diluyó la propiedad española, "que ni era viable antes de la pandemia ni es una compañía estratégica en los términos exigidos en el Real Decreto en el que pretende ampararse esta ayuda".

Además, argumentan que el hecho de que el sector del turismo sea estratégico no significa que cualquier empresa de este sector se pueda considerar estratégica, porque Plus Ultra tenía, antes de la Covid, una cuota del 0,03 por ciento, 255 trabajadores (no 350 como afirmó la ministra) y cuatro aviones, de los que hoy le queda sólo uno.

NO ES ESTRATÉGICA

A su juicio, "ni siquiera se puede justificar su carácter estratégico por el 'nicho de mercado que ocupa', porque operaba en rutas que ya estaban cubiertas por grandes compañías como Iberia, Air Europa o Avianca".

Por todo ello, se indica que se dan los elementos objetivos necesarios para crear una comisión de investigación, que si, como apunta la información disponible, concluyera que la ayuda incumple algunos criterios de elegibilidad, "se revocará de forma inmediata la concesión de la ayuda para recuperar los 53 millones de dinero público y se depurarán responsabilidades de quienes hayan tomado esa decisión contraria a la ley, tanto en SEPI como en el propio Gobierno".

Y el PP señala que la creación de la comisión de investigación debería aprobarse de manera "urgente", ante la posibilidad de perder esos 53 millones de euros de dinero público concedidos.

EN EL PP APUNTAN A EUROPA

En la sesión de control al gobierno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hecho mención a esta comisión de investigación recalcando que el rescate de Plus Ultra es "escandaloso" y es necesario que se sepa si le dinero público invertido por el Gobierno "va a acabar en las cuentas de Podemos".

Al margen de esta comisión de investigación en el Congreso, en el PP estudian posibles actuaciones en el ámbito europeo, ya que entienden que este caso, al ser una ayuda pública a una empresa privada, debe ser examinado por las autoridades comunitarias.