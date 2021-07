El PP recuerda la condena que impulsó en el Congreso contra la Guerra Civil

Madrid, 20 jul (EFE).- El PP ha dejado claro que promovieron y respaldaron en 2002 en el Congreso una resolución de condena a la Guerra Civil y de la que el partido "no se ha movido un ápice" toda vez que el exministro del Gobierno de la UCD Ignacio Camuñas dijera ayer delante del presidente del PP, Pablo Casado, que el alzamiento militar de entonces no fue un golpe de Estado.

En declaraciones en la Cámara Baja y tras participar en la reunión que ha mantenido Casado con todos los sindicatos de Cuerpo Nacional de Policía y asociaciones de la Guardia Civil, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que en aquella declaración aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso se estableció el marco de lo que pasó durante la Guerra Civil.

"Y es en el que el PP no se ha movido un ápice", ha dicho al tiempo que ha dejado claro que el presidente del PP ha sido "rotundo en relación con la Guerra Civil, también en el Pleno del Congreso".

En un acto celebrado ayer en Ávila con el título de "Concordia, Constitución y patriotismo', el exministro del Gobierno de la UCD Ignacio Camuñas aseguró que la Guerra Civil fue consecuencia del Gobierno de la República, de modo que el alzamiento militar "no fue un golpe de Estado" sino "un fracaso de todos los españoles".

Camuñas apremió a Casado y al PP a derogar en cuanto llegue al Gobierno la ley de memoria democrática, que ve como una "tropelía", a lo que aplaudieron los asistentes al acto.

Gamarra ha insistido este martes en que registrarán su Ley de la Concordia y ha pedido al Gobierno que "no mire al pasado y divida a los españoles" y se ocupe de los problemas del día a día como la subida de la factura de la luz, que se ha disparado un 35 % respecto al año pasado.

"España no necesita un Gobierno que mire al pasado y que divida a españoles. No necesita reescribir la historia sino que dé soluciones a los problemas reales", ha dicho tras lamentar que el Ejecutivo de Sánchez "se lleve las manos a la cabeza cuando la luz subía el 20 % y ahora se muestre impasible ante una subida de más del 30".

"No es capaz de tomar las riendas y de dar soluciones y en eso debe estar un Gobierno serio y responsable. Y eso si es no dejar a nadie atrás, y no mirar hacia atrás que eso no nos dará ni futuro ni esperanza", ha puntualizado.