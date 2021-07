El PP reitera, tras las declaraciones de Vox y Vivas, que está en contra de "señalamientos" como el de Abascal en Ceuta

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha reiterado este lunes que el PP está en contra de "señalamientos" y "cordones sanitarios" como el de Santiago Abascal, que fue declarado 'persona non grata' en Ceuta gracias a la abstención del PP en la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Vivas, ha justificado hoy la posición de su partido en esa votación.

Levy se ha pronunciado así al ser preguntada por las declaraciones de vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha dado por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que su líder fuera declarado 'persona non grata' en Ceuta.

La también delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que los "señalamientos" y los "cordones sanitarios" son un "arma política que normalmente utiliza la izquierda para ejercer esa superioridad moral e intentar borrar del mapa a aquel que no le interesa". "El PP siempre, siempre en contra de los cordones sanitarios", ha enfatizado, en declaraciones a La Sexta, que ha recogido Europa Press.

INSINÚA QUE HABRÍA VOTADO EN CONTRA, NO ABSTENCIÓN

Al ser preguntada entonces si el PP nacional ha hablado con Juan Vivas tras sus declaraciones acusando a Vox de "incendiar" el debate en Ceuta, Levy no ha respondido a la cuestión y se ha centrado en recordar que en el pasado su partido sufrió el cordón sanitarios en el "Pacto del Tinell, en el que colaboró el Partido Socialista".

"No porque no te guste algo del adversario político lo que tienes que hacer es intentar señalarle de forma totalitaria. Creo que estamos en una democracia y esto se tiene que dirimir en el Parlamento y luego, en las elecciones, que voten los ciudadanos", ha dicho, para añadir que "no se puede hacer en despachos políticos lo que no se ha conseguido en las urnas".

Preguntada si el PP no se hubiera abstenido en esa votación en Ceuta, Levy ha indicado que "respeta" al PP de Ceuta a nivel local pero ha subrayado que ella no está a favor de "cordones sanitarios a políticos ni señalamientos porque eso es deleznable". Cuestionada entonces si habría votado en contra, ha asegurado que con su respuesta ya se lo ha dicho.