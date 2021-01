El PP reprocha al Govern su negativa a consultar con la JEC el decreto para aplazar el 14F

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha reprochado al Govern que no consultase con la Junta Electoral Central (JEC) el redactado del decreto de aplazamiento electoral: "Ya ven ustedes el resultado".

Durante su intervención este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament tras la comparecencia del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido que esta negativa a consultar a la JEC ha sido la causa de la suspensión del decreto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ha asegurado que no se han dirigido al órgano rector de los comicios "por el enfrentamiento estéril, esa chulería preadolescente, ese orgullo malentendido de que 'no, esto lo tenían que hacer ustedes solitos' y que la JEC, esa cosa española, aquí no pintaba nada", ha añadido.

Fernández ha tachado la suspensión del decreto de aplazamiento de las elecciones de ser un "nuevo episodio de incompetencia del Govern", y ha lamentado que ahora se esté diciendo que se trata de un 155 electoral, en sus palabras.

Por último, ha afeado la gestión de Aragonès durante la pandemia: "Frente al incendiario Torra, usted se había presentado como el hombre serio y riguroso. Pues menudo bochorno y menudo rigor".