El PP respalda que Ayuso negociase la vacuna Sputnik ante la "inacción" de Sánchez

Madrid, 6 mar (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha respaldado este martes que la Comunidad de Madrid explorase la posible compra de la vacuna Sputnik V porque considera que Isabel Díaz Ayuso abre camino para resolver problemas frente a la "inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP en el Congreso ha negado además que el presidente del PP, Pablo Casado, perjudique la campaña para los comicios del 4 de mayo en Madrid, como ha asegurado Vox, pues a su juicio el tándem Ayuso-Casado "funciona perfectamente bien".

Sobre las conversaciones ante una futura compra de Sputnik considera Gamarra que "no es la primera vez que la Comunidad de Madrid le toma la delantera al Gobierno de España ante su inacción", y ha pedido a Sánchez que rectifique la estrategia en la que "ni come ni deja comer".

Gamarra ha dicho desconocer si la dirección de Pablo Casado y los presidentes autonómicos del PP estaban al tanto de las conversaciones sobre la Sputnik, pero ha sostenido que no le sorprende porque Ayuso y su Gobierno han asumido "responsabilidades" más allá de las suyas ante la política de "lavarse las manos" de Sánchez.

"A mí lo que me gustaría es que el Gobierno de mi país me está defendiendo y está buscando como solucionar este problema (...) no hay que acusar y señalar a aquel que busca solucione, sino contagiarse de esa audacia", ha señalado Gamarra, que ha reclamado al Gobierno que lidere en la UE las soluciones para mejorar el ritmo de vacunación.

En el PP consideran que la decisión de Madrid de explorar con representantes de la vacuna rusa Sputnik V la posibilidad de facilitar un preacuerdo de compra beneficioso, no supone enmendar la política de compras comunitaria de la UE, sino adelantarse a un escenario cambiante, según indican fuentes populares.

Sobre la campaña madrileña, Gamarra ha indicado que las direcciones del PP, nacional y en Madrid, diseñarán la participación de los líderes nacionales y ha enmarcado en el "nerviosismo" las críticas de Vox al papel de Casado.

"El PP no va a perder tiempo en ese tipo de debate que no genera nada bueno a los madrileños", ha sostenido Gamarra.