El PP responde a Calvo que no ayudará a cambiar la Constitución para recortar la inviolabilidad del rey

Casado ha admitido que sí está abierto a reformas o a una ley que "refuerce" la Monarquía, siempre que no se toque la Carta Magna

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP tiene claro que no va a apoyar una reforma constitucional para recortar la inviolabilidad del rey. "No vamos a tocar la Constitución", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

De esta forma ha respondido el PP a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha señalado este miércoles que el tema de la inviolabilidad del Rey Felipe VI es un asunto que "se puede abordar perfectamente", si bien ha dejado claro que es algo que debe hacerse con consenso y ha confiado en contar con el apoyo del PP.

Ante esas manifestaciones, fuentes de la cúpula del PP han subrayado que no están dispuestos a ayudar a cambiar la Carta Magna para limitar la inviolabilidad del monarca. "No vamos a tocar la Constitución. Todo lo que implique eso no se toca", han insistido las fuentes consultadas.

UN DEBATE QUE NO ES NUEVO

En las filas del PP son conscientes de que no es la primera vez que el PSOE pone en el foco político la inviolabilidad del Rey. Ya ocurrió el pasado verano tras unas declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostrándose partidario de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del monarca.

"Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", dijo entonces Sánchez en una entrevista a 'eldiario.es' e 'InfoLibre'.

El PP aseguró entonces que se abría ese debate por interés electoral, con el objetivo de "intentar aglutinar" votantes de la izquierda ante las elecciones vascas y gallegas que se iban a celebrar el 12 de julio. El primer partido de la oposición piensa que la gente "no está" en este tipo de debates.

EL PP SÍ ABIERTO A REFORMAS PARA REFORZAR LA MONARQUÍA

El líder del PP, Pablo Casado, sí que ha manifestado públicamente que está abierto a apoyar cualquier medida que "refuerce la Monarquía", pero dejando claro que cualquier paso en este sentido debería hacerse en el marco de una ley orgánica y no mediante una reforma de la Constitución.

Casado, que ha defendido la labor "impecable" y el "reinado ejemplar" de Felipe VI, ya señaló el pasado 29 de diciembre en rueda de prensa que cualquier reforma de este tipo "solo se puede llevar a cabo si hay un gran acuerdo entre el PP y el PSOE".

"El Gobierno contará con el apoyo del PP para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado y refuerce a la Monarquía como la forma que todos los españoles eligieron en referéndum para articular el Estado", aseveró.