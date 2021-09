PP responde a EH Bildu que "no hay nada que rectificar" porque "se retrata día a día" al "no condenar" las agresiones

Cree que la escuela vasca genera "un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español" y pide al PNV que "tome cartas en el asunto"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, cree que "no hay nada que rectificar" en sus acusaciones a EH Bildu sobre su responsabilidad en agresiones a militantes de su partido porque la coalición "se retrata día a día" al no condenarlas. Además, ha advertido de que la escuela vasca genera "un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español" y ha pedido al PNV que "tome cartas en el asunto".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, se ha referido a la petición de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, de que el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, retractara sus palabras en las que atribuía a la coalición soberanista la autoría política de las agresiones como las sufridas por un militante del PP en Vitoria.

Oyarzabal ha indicado que "no hay nada que rectificar" porque EH Bildu "se está retratando día a día". Según ha manifestado, todo este tipo de agresiones, no solo las que sufren las personas del PP sino también los homosexuales, "retratan a quien no quiere condenarlas".

"Me llena de sorpresa que Iriarte se rasgue las vestiduras cuando permanentemente están jaleando, animando y homenajeando a quienes nos han estado asesinando", ha añadido.

Preguntado por si no cree que EH Bildu se desmarcó de la agresión al militante del PP cuando la calificó de "reprobable", Oyarzabal ha indicado que "ahora no vale calificar de reprobable algo que se viene generando en un caldo de cultivo desde hace mucho tiempo".

Tras recordar que ya van cinco agresiones en los últimos meses a militantes de Nuevas Generaciones, ha añadido que es "un caldo de cultivo que se viene generando". Oyarzabal ha hecho referencia a los mensajes que apuntan a que las agresiones homófobas son fruto de un supuesto discurso de odio y cuando son a militantes del PP en el País Vasco "no se entra en el debate de quién está fomentando eso, dónde y quién está generando ese caldo de cultivo".

"Cada fin de semana nos desayunamos con homenajes a asesinos, se jalea y se anima a los más radicales y esto es un caldo de cultivo que se viene generando en una escuela vasca que, al final, sí que genera un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español, es una realidad, nos podemos tapar los ojos, podemos seguir hablando de lo que pasa en Madrid y no hablar en serio de lo que está pasando aquí desde hace ya mucho tiempo", ha añadido.

En este sentido, considera "acertada y razonable" la decisión de la Fiscalía de investigar si hay un delito de odio tras la agresión al militante del PP.

"Soy homosexual y presido el PP de Álava, si a mí me pegan una paliza por ser homosexual, ¿es diferente que si me pegan por mis ideas, por cómo pienso, por cómo siento? Porque a mí me han pegado, me han amenazado, han amenazado a mi familia por ser del PP, pero, además del PP, soy homosexual", ha cuestionado.

Oyarzabal se ha preguntado por qué en Euskadi se generan "debates distintos" y qué es lo que está "pasando en la escuela vasca". "¿Quién dirige la escuela vasca, por qué aquí hay unos que son los que pegan las palizas y los que homenajean a los etarras, pero quién dirige la escuela vasca desde hace 30 años?", ha afirmado.

A su juicio, en Euskadi hay un "caldo de cultivo que ha facilitado que se trate de arrinconar a quiénes tienen unas ideas concretas" y hay que "analizarlo en serio".

Oyarzabal se ha mostrado preocupado por que en Euskadi "no se centre el problema en lo que tiene que ver con los discursos que se hacen desde el nacionalismo radical y lo que está ocurriendo en la escuela" porque no ve que en la escuela vasca "se esté, de manera beligerante, tratando de contrarrestar esos discursos de odio contra todo lo que tiene que ver con España y con las ideologías como la que representa el PP".

A su juicio, eso "no se está produciendo" y cree que quién dirige la educación en Euskadi, el PNV, "se lo tendría que hacer mirar, en lugar de estar pendiente de si uno condena o no condena". "Tomen cartas en el asunto en la educación vasca porque hay chicos de 18, 20 y 16 años que salen de la escuela con un odio metido en el cuerpo que alguien nos tendría que explicar a qué se debe", ha añadido.

Ante las ideas de quienes plantean que las agresiones homosexuales parece que tienen que ver con un discurso de odio por parte de Vox, Oyarzabal ha insistido en que, en cambio, no escucha nada de que las agresiones a los miembros del PP o a quienes defienden una determinada posición tenga que ver "con discursos de odio del nacionalismo más radical".

En el caso de las agresiones homófobas, Oyarzabal no cree que el discurso de Vox incite a estos ataques y considera "deleznable, indignante y condenable" lo que está ocurriendo pero "no cree que ni en Basauri, ni en Donosti ni en Azpeitia ni dónde se están produciendo en determinados rincones de Euskadi haya muchos grupos de Vox", cuyas manifestaciones ha asegurado no compartir aunque no ve "un delito de odio". Oyarzábal no cree que sea un partido pro LGTBI pero no les escucha discursos "directos" contra los homosexuales.

"No veo que los de Vox estén los fines de semana jaleando y homenajeando a los que agraden a los homosexuales y, en cambio, aquí sí que veo gente que se dedica a llevar a sus hijos a homenajes a asesinos, y son diferencias muy notables", ha manifestado.

El dirigente del PP considera "rechazables, denunciables y condenables todos esos ataques y, tras indicar que, en su opinión, Madrid es una de las ciudades "más amables con las personas LGTBI y muchas del País Vasco se han ido allí porque viven su condición sexual más libre" que en Euskadi, cree que el aumento de los casos de homofobia tiene "mucho que ver con que hoy se denuncia mucho más que antes".

Por ello, cree que se debe exigir a todos los partidos, también a Vox, "mayor contundencia" en la condena de estos hechos, pero ha escuchado a los dirigentes de Vox "condenar" los ataques a los homosexuales, pero "en cambio no escuchó a los dirigentes de Sortu, de EH Bildu condenar los ataques a los miembros del PP".

"Me preocupa lo que está ocurriendo en Álava, donde ha gobernando el PP, donde seguramente no quieren que volvamos a gobernar y se intenta amedentrar de manera directa a las personas que militan en nuestra formación y a sus familias, porque también se están empezado a ver pintadas en viviendas de familiares del PP en Vitoria", ha añadido.

AUTOGOBIERNO

Por otra parte, ante la intención de retomar la ponencia de autogobierno, espera que los nacionalistas "no les lleven a escenarios de confrontación y división", que es lo que, a su juicio, pretenden, ya que "se quieren cargar el Estatuto actual" para ir a otro escenario que reuniría "menos consenso".

Según ha manifestado, con esa reforma estatutaria "se viene a romper directamente con los consensos de la Constitución". "Se puede hablar de todo lo que tenga que ver con actualizar el Estatuto en el marco de la Constitución, ver lo que no funciona y cuáles ha podido ser las duplicidades, pero llevarnos a una modificación estatutaria que lo que nos pretende es ponernos al pie del precipicio de un referéndum de autodeterminación o en contra de la Constitución con nosotros no pueden contar", ha añadido.

Sobre la no renovación del CGPJ, Oyarzabal ha afirmado que el PP está dispuesto a llegar a un acuerdo y "la pelota está en el tejado del PSOE". "Hay un clima favorable a que se defienda la independencia de los jueces y la mayoría defiende que a los jueces los elijan los jueces", ha agregado.

Por lo tanto, cree que tiene que haber un compromiso por parte del Gobierno para un cambio de modelo y, a partir de ahí, "por supuesto que el PP está dispuesto a acordar y consensuar" esa renovación.