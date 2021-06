El PP responde a Iceta que "no cabe mayor vergüenza e insulto a los españoles" que indultar a los líderes del 'procés'

Ana Beltrán espera que la concentración del domingo sea un "éxito" y aconseja a Ábalos dar cuenta de Plus Ultra antes que hablar del PP

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que espera que sea "un éxito" la concentración contra los indultos convocada este domingo en la Plaza de Colón por la plataforma Unión 78 porque, según ha dicho, "no cabe mayor vergüenza e insulto" a los españoles ni "mayor violación a la unidad" de España que aprobar esa medida de gracia para los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

De esta forma ha respondido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quién ha defendido este lunes en la Cadena Ser los indultos a los líderes del 'procés' como una apuesta "bastante sensata" para la "reconciliación" y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano.

"Hemos oído al ministro Iceta que dice que les van a indultar antes del verano. No cabe mayor poca vergüenza, no cabe mayor insulto a todos los españoles, no cabe mayor violación de la unidad de nuestro país. Por eso, esperamos y deseamos que haya un apoyo mayoritario a esa manifestación del próximo domingo", ha declarado Beltrán.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha señalado que su partido confía en que la concentración de la Plaza de Colón "sea un éxito". "Estamos viendo que los españoles no quieren consentir que se les indulte", ha proclamado.

El PP enviará una delegación encabezada por Pablo Casado a esa concentración de Colón, a la que asistirán también la presidenta de la Comunidad de Madrd, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. También han confirmado su presencia el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la manifestación de Colón de febrero de 2019, los tres partidos no prevén fotografiarse juntos.

EL PP DICE QUE YA HA RECOGIDO MÁS DE 35.000 FIRMAS

Beltrán, que ha participado en la calle Fuencarral de Madrid en la campaña de recogida de firmas contra los indultos que ha impulsado su partido, ha señalado que esta iniciativa está siendo un "éxito" porque en solo cuatro días han recogido "más de 35.000 firmas", algo que, a su entender, demuestra que la mayoría de los españoles está en contra de esta decisión del Gobierno de "indultar a condenados por sedición y malversación".

"Esta es la crónica de la traición de Sánchez a los españoles, porque hace año y medio, para ganar votos, dijo que traería a Puigdemont a España para ser juzgado, que tipificaría como delito el referéndum ilegal y que los independentistas cumplirían íntegras sus penas", ha enfatizado.

Además, la responsable de Organización del PP ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reciba antes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien lleva más de dos años presidiendo el Gobierno regional. "Es una desfachatez y la seña de identidad del Gobierno", ha denunciado.

DICE QUE LAS PALABRAS DE ÁBALOS TIENEN "POCA CREDIBILIDAD"

Ante las declaraciones del ministro José Luis Ábalos asegurando que los "desafíos del independentismo" surgieron con el PP, en época "de hamaca, puro y pusilánimes", Beltrán ha emplazado al titular de Transportes a explicar por qué se concedieron ayudas "millonarias" a Plus Ultra y el motivo por el que el PSOE rechazó una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto.

"No hay mayor escándalo que eso para favorecer a un Gobierno venezolano", ha afirmado, para añadir que las palabras del ministro Ábalos tienen "poca credibilidad". "Primero que él explique lo que ha hecho durante sus años de ministro Y antes de hablar de otros partidos, que piense un poco lo que dice", ha concluido.